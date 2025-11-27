２６日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）では、「ワークライフバランスを捨てる女＆大事にする女」をテーマにトーク。タレントのイモトアヤコが、「世界の果てまでイッテＱ！」（日曜・午後７時５８分）のロケなどで行った国が１２２か国にのぼると明かし、共演者を驚かせた。

ワークライフバランスを「捨てた女」に手を挙げたイモトは、「最近は子どもが小さいのでペースは抑えているんですけど、以前はひと月に２〜３回はロケに行って、２０日間くらい海外にいた。１２２か国行ったんですよ」と話すと、共演者から驚きの声。

しかし、１２２か国を訪れていても「結果、ほぼ覚えてなくて。忙しすぎて。よく皆さんから『どの国が一番よかった？』って聞かれるんですけど、結果『ハワイですね』みたいな（笑）」と語った。これにはＭＣの上田晋也が「イモトからハワイは言ってほしくないなあ」と返していた。

また、ゲスト出演の６人組アイドルグループ「ＳｉｘＴＯＮＥＳ」の森本慎太郎が「先日、１０日間ほど休みをいただいて、アマゾンに行ってきまして。ブラジルを縦断してきました。（目的は）人生経験です」と明かすと、イモトは「アマゾン、１６回くらい行ってます」とまさかの告白。これを聞いた上田は「１６回も行ってる人を前にして、何が１０日間で人生経験だってなあ」と話していた。