【ジャパンC】超人気VTuber鷹嶺ルイさんのSPゲスト出演が決定！欧州年度代表馬カランダガンが参戦！キャプテン渡辺の自腹で目指せ100万円！



【予想配信】ジャパンカップ ガチ予想｜https://youtube.com/live/cJek59Ju0tA

ウイニング競馬ファミリーのキャプテン渡辺が自腹1万円で100万円の的中を目指す『キャプテン渡辺の自腹で目指せ100万円！』

世界最強馬・カランダガンが参戦！国際招待競走『第45回ジャパンカップ（GI）』をガチ予想！さらに、超人気VTuber鷹嶺ルイさんのSPゲスト出演が決定！

ここでしか聞けない予想のうんちくや裏話、ヒント満載の有力情報をお届け。視聴者のみなさんからの質問にもお答えします！

＜出演者＞

キャプテン渡辺

冨田有紀（テレビ東京アナウンサー）

三嶋まりえ（東京スポーツ）

鷹嶺ルイ（VTuber）

第45回ジャパンカップ（GI）特別登録馬

2025年11月30日（日）5回東京8日

馬名（性齢）

アドマイヤテラ（牡4）

クロワデュノール（牡3）

コスモキュランダ（牡4）

サンストックトン（牡6）

サンライズアース（牡4）

ジャスティンパレス（牡6）

シュトルーヴェ（セ6）

シンエンペラー（牡4）

セイウンハーデス（牡6）

タスティエーラ（牡5）

ダノンデサイル（牡4）

ダノンベルーガ（牡6）

ディープモンスター（牡7）

ドゥレッツァ（牡5）

ブレイディヴェーグ（牝5）

ホウオウビスケッツ（牡5）

マスカレードボール（牡3）

ヨーホーレイク（牡7）

カランダガン（セ4）





クロフネをダートの怪物にした馬!? "アグネスデジタル" 競馬界の歴史を変えうる世紀の大英断

【華麗なる武一家】"サイレンススズカ" 武豊「自身が乗った中で一番強い馬」

【クセ強名馬】二冠馬エアシャカール「アタマの中を見てみたい」武豊も思わず激怒！？