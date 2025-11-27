ダウ平均、ナスダックとも続伸 感謝祭前に様子見も前日の雰囲気続く＝米国株概況
NY株式26日（NY時間16:21）（日本時間06:21）
ダウ平均 47427.12（+314.67 +0.67%）
S＆P500 6812.61（+46.73 +0.69%）
ナスダック 23214.69（+189.10 +0.82%）
CME日経平均先物 50195（大証終比：+515 +1.03%）
きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均、ナスダックとも続伸している。前日は荒い値動きの末に揃って上昇して終えたが、明日の感謝祭を前に様子見気分も出ているものの、その雰囲気が続いている。
前日は複数のＩＴ・ハイテク株が買われ、市場全体のムードを押し上げていた。アルファベットが、メタ＜META＞が２７年にグーグルが開発したＴＰＵチップの利用を検討との報道を受けて過去最高値を更新。一方、ＧＰＵのエヌビディア＜NVDA＞とＡＭＤ＜AMD＞は揃って下落していた。本日は逆の動きが見られている。
ストラテジストからは、「株式市場はこの数週間の下落から反発しようとしており、押し目買いが依然として旺盛であることを示している。また、１１月の下落は１０月末の高値から約４％と、一般的な１０％調整の基準をかなり下回っている」と述べている。
さらに「年末まで市場を押し上げる明確な上昇材料は見当たらないものの、高値を再び試す展開は期待できる」とも指摘した。
また、ＦＲＢの１２月利下げ期待の台頭も、引き続き米株式市場をサポート。短期金融市場では１２月の０．２５％ポイントの利下げをほぼ確実視している状況。
ベッセント財務長官は前日のテレビで、次期ＦＲＢ議長について「クリスマス前に発表がある可能性が非常に高い」と述べていた。一部報道ではハセット米国家経済会議（ＮＥＣ）委員長が最有力と伝わっている。同委員長はより積極的に利下げを推奨している人物。
ただ、１１月は米株式市場にとって厳しい月となっている。高バリュエーションへの懸念が強まり、ＡＩ関連株中心に一部の高騰していたＩＴ・ハイテク株に調整が入った。Ｓ＆Ｐ５００は１１月に約１％下落、ナスダックは約３％、ダウ平均は約１％下落している。
デル・テクノロジーズ＜DELL＞が決算を受け上昇。通期の売上高見通しが予想を上回ったほか、予想を上回る第４四半期の売上高見通しを示した。データセンター向けＡＩサーバーの需要が引き続き強く、通期のＡＩサーバー市場の見通しを引き上げている。
ＨＰ＜HPQ＞が決算を受け下落。第１四半期、通期とも予想を下回る１株利益の見通しを示した。ＰＣ向けメモリ価格の高騰が影響。同社は前半は在庫で対応するが、後半は複数のサプライヤーの活用や価格改定で対処するとしている。
アパレル販売のアーバン・アウトフィッターズ＜URBN＞が決算を受け大幅高。１株利益、売上高とも予想を上回った。小売セグメントの既存店売上高も予想を上回っている。同業他社に続く好決算で投資家心理が改善した。
データストレージのネットアップ＜NTAP＞が決算を受け上昇。１株利益、売上高が予想を上回った。ガイダンスも公表し、通期１株利益の見通しを上方修正した。
設計ソフトウェアのオートデスク＜ADSK＞が決算を受け上昇。１株利益、売上高とも予想を上回った。ビリング（未収請求を考慮した売上高）や残存履行義務も予想を上回っている。ガイダンスも公表し、２６年度通期の見通しを上方修正している。
クラウドによる給与計算など統合基幹業務システムを手掛けるワークデイ＜WDAY＞が決算を受け下落。アナリスト評価は割れている。利益の上振れ余地に限定感があるとの指摘も。
