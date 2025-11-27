米１０年債利回り横ばい 米雇用指標が予想下回り一時利回り上昇＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り横ばい 米雇用指標が予想下回り一時利回り上昇＝ＮＹ債券概況

米国債利回り（NY時間16:25）（日本時間06:25）

米2年債 3.477（+0.018）

米10年債 3.992（-0.004）

米30年債 4.640（-0.009）

期待インフレ率 2.240（+0.007）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは横ばい。この日発表の米雇用指標が予想を下回る内容となったことから、序盤に１０年債利回りは上昇したものの、終盤にかけて上げを縮小する展開。



この日は７年債入札が実施され、最高落札利回りが発行日前利回り（WI）を上回った。ただ、反応は一時的に留まっている。



２－１０年債の利回り格差は+５４（前営業日：+５２）。



＊米７年債入札結果

最高落札利回り 3.781％（WI：3.775％）

応札倍率 2.46倍（前回：2.46倍）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

