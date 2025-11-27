5»ù¤ÎÉã¡¦¿ù±ºÂÀÍÛ¡¡Ä¹½÷¡¦´õ¶õ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¡È¥Ú¥¢¥ì¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥ï¡¼¥É¡É¤ò¼õ¾Þ¡Ö±¿Ì¿¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡×
ÇÐÍ¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¤µ¤ó¡Ê44¡Ë¤¬26Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØÂè18²ó ¥Ú¥¢¥ì¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥ï¡¼¥É¡Ù¼ø¾Þ¼°¤ËÅÐ¾ì¡£»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç°ìÈÖÂç¤¤«¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯ºÇ¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿°é»ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¡Ö¥Ò¥È¡×¡Ö¥â¥Î¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¡Ö¥³¥È¡×¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡Ø¥Ú¥¢¥ì¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥ï¡¼¥É¡Ù¡£
º£²ó¡¢¡Ø¥Ò¥ÈÉôÌç¡Ù¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¿ù±º¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ø¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢¥Ú¥¢¥ì¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥ï¡¼¥É2025¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Öº£Ç¯¤Î²Æ¤ËÂè5»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ²ÈÂ²7¿Í¡¢¤È¤Æ¤â¥É¥¿¥Ð¥¿¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£11·î26Æü¤ÏÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤·¤Æ¡¢º£Æü¤Ç18ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö18Ç¯Á°¤Îº£Æü¡¢ËÍ¤Ï½é¤á¤Æ¥Ñ¥Ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ18Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢18Ç¯¤¿¤Ã¤¿º£¡¢¤Þ¤¿²æ¤¬²È¤Ë¤Ï0ºÐ3¤«·î¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤Æ¡¢°é»ù¤ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÊÑ¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖËÜÅö¤ËºÊ¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¼õ¾Þ¤·¤¿Æü¤¬¡¢11·î26Æü¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ËÍ¤Ï¶öÁ³¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ä¹½÷¤ÎÃÂÀ¸Æü¡¦À®¿Í¤·¤¿Æü¤Ç±¿Ì¿¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£µ¢¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤Ç¡Ê´î¤Ó¤ò¡Ë¤ï¤«¤Á¹ç¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²ÈÂ²°¦¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Âè5»Ò¤Î½Ð»º»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡ÖÁ´°÷¤Î°¦¤ò¼õ¤±¤È¤Ã¤¿Âè5»Ò¡×
¸½ºß¡¢5¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¿ù±º¤µ¤ó¡£»Ò°é¤Æ¤Ç°ìÈÖÂç¤¤«¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö²ÈÂ²Á´°÷¤Ç5¿ÍÌÜ¤Î½Ð»º¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥³¥í¥ÊÌÀ¤±¡¦ÉÂ±¡¤ÎÍý²ò¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢Ä¹½÷¤ÏÎ©¤Á²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Á°¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢º£²ó¤Ï²ÈÂ²6¿ÍÁ´°÷¤ÇÎ©¤Á²ñ¤Ã¤Æ¡¢7¿ÍÌÜ¤Î²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤¿¡£¡Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡ËÁ´ÎÏ¤Ç¥Þ¥Þ¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Á´°÷¤Î°¦¤ò¼õ¤±¤È¤Ã¤¿Âè5»Ò¤Ê¤Î¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÄÔ´õÈþ¤µ¤ó¤Î½Ð»º»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢½Ð»º¤ÎÎ©¤Á²ñ¤¤¤ÎºÝ¤Ë¿ù±º¤µ¤ó¤Ï¼þ¤ê¤Î¿Í¤«¤é¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¼þ¤ê¤«¤éÍî¤ÁÃå¤¤¹¤®¤Æ¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬½õ»º»Õ¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¡ÈÂ©µÛ¤Ã¤Æ¡ª¡¡¤â¤¦¤¹¤°¿ØÄË¤¯¤ë¤è¡ª¡É¤È¤«¡È¤¤¤¤ó¤Ç¡ª¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¡Ê²¿ÅÙ¤â½Ð»º¤ÎÎ©¤Á²ñ¤¤¤ò¡Ë·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¿ØÄË¤¬Íè¤ë¤«Á´ÉôÊ¬¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó½Ð¤Æ¤¤¿¤è¡É¤È¤«¡ÈÆ¬½Ð¤Æ¤¤¿¤è¡É¤È¤«Á´Éô¼Â¶·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎ©¤Á²ñ¤¤ÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤Ë¤â¡¢peco¤µ¤ó¡¢²£»³¤À¤¤¤¹¤±¤µ¤ó¡¢¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤µ¤ó¡¢·ª¸¶·Ã¤µ¤ó¡¢³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¤µ¤ó¡¦´Ý¹â°¦¼Â¤µ¤óÉ×ºÊ¤é¤â¡Ø¥Ò¥ÈÉôÌç¡Ù¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£