日本のミステリー文学の発展に著しく寄与した作家・評論家に贈られる「日本ミステリー文学大賞」を2019年に受賞した、日本ミステリー界の巨匠・綾辻行人（あやつじゆきと）の代表作である「館」シリーズ。『十角館の殺人』から『奇面館の殺人』まで、これまでに9作の長編が発表され、全世界累計発行部数は750万部を突破。現在は、シリーズ第10作にして最終作となる『双子館の殺人』の執筆が進められている。

この度、Huluにて『十角館の殺人』に続く「館」シリーズ実写化第2弾として、1991年に発行されたシリーズ第5作『時計館の殺人』の実写映像化が決定。映像化を期待する声が多く寄せられたシリーズ屈指の人気作を、「十角館の殺人」に続き、江南孝明（かわみなみ たかあき）役で奥 智哉が、鹿谷門実（ししや かどみ）役で青木崇高が続投し、2026年2月からHuluにて独占配信する。

『時計館の殺人』の実写映像化を記念し、日本テレビでは、「館」シリーズ実写化第1弾「十角館の殺人」全5話の再放送を決定！2025年12月30日（火）、2026年1月3日（土）の2夜にわたり放送する。

▼放送スケジュール

日本テレビ（関東ローカル）

第1話＆第2話 2025年12月30日（火）25時24分〜27時32分

第3話 2025年12月30日（火）27時32分〜28時36分

第4話 2026年1月3日（土）25時25分〜26時26分

第5話 2026年1月3日（土）26時26分〜27時30分

TVer・日テレTADAにて見逃し配信予定

※詳細は「時計館の殺人」公式X（＠tokeikan_hulu）にて後日発表予定

2024年3月、世界中のミステリーファンから熱い支持を受ける「館」シリーズの記念すべき第1作であり、巧妙な叙述トリックを全編に仕掛けながら終幕近くのたった1行で真相を明らかにする劇的な手法でミステリー界に衝撃を与え、日本ミステリー史に画期的な影響を及ぼしたと評される傑作長編を実写映像化した「十角館の殺人」。

長年“映像化は不可能”と言われ続けてきた名著の実写映像化に、「衝撃の“あの1行”をいったいどうやって映像化するのか？」と配信前から大きな話題となった本作は、2024年度のHulu年間視聴ランキングの「Huluオリジナル部門」で1位を獲得。ATP（全日本テレビ番組製作社連盟）が製作会社の社会的機能を高め制作スタッフひとりひとりの情熱や気概に応えるために創設した「第40回ATP賞」のドラマ部門で奨励賞を受賞、さらにはアジア最大級の番組アワードである「第29回アジア・テレビジョン・アワード」の「ドラマ・シリーズ部門」にノミネートされるなど国内外で高い評価を受けた。

“映像化不可能”に真っ向から挑んだドラマ「十角館の殺人」。まだ“あの1行”の衝撃を体験していないという方は、年末年始のこの機会をぜひお見逃しなく。

なおHuluでは「十角館の殺人」全5話を独占配信中。さらに、原作者・綾辻と長濱ねるが対談形式で制作実現の舞台裏を語った特別番組や、ミステリ研究会メンバーを演じたキャストのスペシャル座談会、“あの1行”の裏側に迫るドキュメントなどの特別コンテンツも独占配信中。

■作品概要

Huluオリジナル「十角館の殺人」

Huluで全5話独占配信中

Hulu配信ページ：https://www.hulu.jp/tokeikannosatsujin

キャスト：奥 智哉 青木崇高 ／ 望月 歩 長濱ねる 今井悠貴 鈴木康介 小林大斗 米倉れいあ 瑠己也 菊池和澄 ／ 濱田マリ 池田鉄洋 前川泰之 河井青葉 ／ 草刈民代 角田晃広 仲村トオル

原作：綾辻行人『十角館の殺人』（講談社文庫）

監督：内片 輝

脚本：八津弘幸 早野 円 藤井香織

音楽：富貴晴美

テーマ曲：「低血ボルト」ずっと真夜中でいいのに。（EMI Records / UNIVERSAL MUSIC）

プロデューサー：内片 輝 内丸摂子 木下 俊 ／ 中村圭吾 渋谷昌彦

チーフプロデューサー：石尾 純 勝江正隆

エグゼクティブプロデューサー：川邊昭宏 長澤一史

制作：下村忠文

制作協力：内片輝事務所 東阪企画 いまじん

製作著作：日本テレビ

クレジット：©綾辻行人／講談社 ©NTV

『十角館の殺人』（アフタヌーンKC） 漫画／清原 紘

原作者・綾辻行人完全監修による"コミックリメイク" 全5巻好評発売中