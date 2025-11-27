鈴木淳之介が先制点の起点など3点に絡む活躍!! コペンハーゲン今季CL初勝利、両チーム17歳が点を取り合う
[11.26 欧州CLリーグフェーズ第5節 コペンハーゲン 3-2 カイラト]
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は26日、リーグフェーズ第5節を各地で行い、DF鈴木淳之介所属のコペンハーゲン(デンマーク)はカイラト(カザフスタン)に3-2で勝利した。これが今大会初白星。鈴木は右サイドバックで先発出場し、前半26分には絶妙な左サイドへの展開で先制点の起点になると、後半の2ゴールにも絡み、個人としても堂々の初勝利を果たした。
コペンハーゲンは試合前時点で今大会1分3敗に終わっており、すでに崖っぷちの状況。同じく1分3敗のカイラトをホームに迎え、大会初勝利に挑んだ。
前半は互いに一進一退の攻防が続く中、鈴木は右サイドバックの位置で安定したパフォーマンスを発揮。攻撃は縦へのオーバーラップだけでなく、中央寄りのポジショニングも取り、味方のビルドアップを助けていた。また守備でも危なげない対応を続け、カイラトの攻勢を許さなかった。
すると前半26分、コペンハーゲンが先手を取った。鈴木が右サイドでボールを受けて前を向くと、相手のプレッシングを逆手に取り、一気にフリーの左サイドに展開。するとここからDFマクシム・ロペスが攻め上がり、スルーパスにMFロベルト・シルバが抜け出すと、最後はシュート性のクロスのこぼれ球を17歳のビクトル・ダダソンが頭で押し込んだ。
その後も鈴木は攻撃で高い位置に攻め込みつつ、守備でも力強い迎撃やカバーリングを見せるなど、一定の存在感を発揮。後半7分には右サイドでボールを持つと、果敢なドリブル突破で2人を抜き去ってシュートを狙う。これはGKテミルラン・アナルベコフのファインセーブに阻まれたが、個人技でも異彩を放った。
さらに後半10分、鈴木は右サイドを攻め上がってクロスを上げると見せかけ、縦にスルーパスを送ると、これに抜け出したFWヨルダン・ラーションのクロスがMFダミル・カッサブラトの肘に直撃。その場ではプレーが流されたが、VARが介入した結果、ハンドの反則でコペンハーゲンにPKが与えられ、これをラーションが決めて2-0とした。
なおも攻めるコペンハーゲンは後半28分、鈴木のボール奪取を起点とした波状攻撃からMFロベルト・シルバが立て続けのミドルシュートでこじ開け、3-0とした。ところが同34分、鈴木が途中交代すると、同36分にGKドミニク・コタルスキが自陣でボールロスト。来夏チェルシー加入が内定している17歳のFWダスタン・サトパエフに決められて1点を返された。
さらにコペンハーゲンは劣勢が続くなか、後半45分に再び失点。MFジョージ・ザリアのシュート性のボールを20歳MFオルザス・ベイベクに収められ、冷静にネットを揺らされた。だが、カイラトの反撃はここまで。コペンハーゲンが1点リードのまま試合を締めくくり、今大会初白星を収めた。
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は26日、リーグフェーズ第5節を各地で行い、DF鈴木淳之介所属のコペンハーゲン(デンマーク)はカイラト(カザフスタン)に3-2で勝利した。これが今大会初白星。鈴木は右サイドバックで先発出場し、前半26分には絶妙な左サイドへの展開で先制点の起点になると、後半の2ゴールにも絡み、個人としても堂々の初勝利を果たした。
前半は互いに一進一退の攻防が続く中、鈴木は右サイドバックの位置で安定したパフォーマンスを発揮。攻撃は縦へのオーバーラップだけでなく、中央寄りのポジショニングも取り、味方のビルドアップを助けていた。また守備でも危なげない対応を続け、カイラトの攻勢を許さなかった。
すると前半26分、コペンハーゲンが先手を取った。鈴木が右サイドでボールを受けて前を向くと、相手のプレッシングを逆手に取り、一気にフリーの左サイドに展開。するとここからDFマクシム・ロペスが攻め上がり、スルーパスにMFロベルト・シルバが抜け出すと、最後はシュート性のクロスのこぼれ球を17歳のビクトル・ダダソンが頭で押し込んだ。
その後も鈴木は攻撃で高い位置に攻め込みつつ、守備でも力強い迎撃やカバーリングを見せるなど、一定の存在感を発揮。後半7分には右サイドでボールを持つと、果敢なドリブル突破で2人を抜き去ってシュートを狙う。これはGKテミルラン・アナルベコフのファインセーブに阻まれたが、個人技でも異彩を放った。
さらに後半10分、鈴木は右サイドを攻め上がってクロスを上げると見せかけ、縦にスルーパスを送ると、これに抜け出したFWヨルダン・ラーションのクロスがMFダミル・カッサブラトの肘に直撃。その場ではプレーが流されたが、VARが介入した結果、ハンドの反則でコペンハーゲンにPKが与えられ、これをラーションが決めて2-0とした。
なおも攻めるコペンハーゲンは後半28分、鈴木のボール奪取を起点とした波状攻撃からMFロベルト・シルバが立て続けのミドルシュートでこじ開け、3-0とした。ところが同34分、鈴木が途中交代すると、同36分にGKドミニク・コタルスキが自陣でボールロスト。来夏チェルシー加入が内定している17歳のFWダスタン・サトパエフに決められて1点を返された。
さらにコペンハーゲンは劣勢が続くなか、後半45分に再び失点。MFジョージ・ザリアのシュート性のボールを20歳MFオルザス・ベイベクに収められ、冷静にネットを揺らされた。だが、カイラトの反撃はここまで。コペンハーゲンが1点リードのまま試合を締めくくり、今大会初白星を収めた。