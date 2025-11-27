「ガチでムリ」異例解雇から3年のグラビア美女、へそ出しTシャツ姿がかわいいと反響
元アイドルでグラビアアイドル、タレントの椚（くぬぎ）マイカが26日までにインスタグラムを更新。愛媛県松山市は松山城を散策したという写真を公開。デニムのパンに大胆にへそを出したタイトなTシャツ姿を公開している。
【写真】そんなに出して寒くない!? 椚マイカ、へそ出しスタイルで松山を散策！（4枚）
椚は1996年6月22日生まれ、東京都出身の29歳。ガールズロックグループのメンバーとして活動開始後、アイドルグループ「MELTЯAGE」に加入。ところが、2022年2月に「ライブの無断欠席」などを理由に運営側から解雇が言い渡され、その際の運営側が公表した「もうガチでムリ」という異例のコメントが一部界隈で話題に。その後はグラビアアイドルとして活動するほか、TikTokなどで自慢のバストを強調したブリッジを披露する「ブリッジ芸人」としても話題に。
そんな椚は今回、「松山城いてきました（原文ママ）」との一言とともに、愛媛県は松山城を訪れた様子を公開。『千と千尋の神隠し』に登場するカオナシのかわいらしいグッズを掲げたショットのほか、町並みをかっ歩する様子も公開している。
大胆にへそを出したタイトなTシャツ姿の椚には、コメント欄に「スタイル良いですし、へそも可愛い」「寒くないすか！？」「かわいい」「松山市の景観よりも貴方の美貌が最高級に美しい」などの声が集まっている。
引用：「椚マイカ」インスタグラム（＠nemi__goro）
【写真】そんなに出して寒くない!? 椚マイカ、へそ出しスタイルで松山を散策！（4枚）
椚は1996年6月22日生まれ、東京都出身の29歳。ガールズロックグループのメンバーとして活動開始後、アイドルグループ「MELTЯAGE」に加入。ところが、2022年2月に「ライブの無断欠席」などを理由に運営側から解雇が言い渡され、その際の運営側が公表した「もうガチでムリ」という異例のコメントが一部界隈で話題に。その後はグラビアアイドルとして活動するほか、TikTokなどで自慢のバストを強調したブリッジを披露する「ブリッジ芸人」としても話題に。
大胆にへそを出したタイトなTシャツ姿の椚には、コメント欄に「スタイル良いですし、へそも可愛い」「寒くないすか！？」「かわいい」「松山市の景観よりも貴方の美貌が最高級に美しい」などの声が集まっている。
引用：「椚マイカ」インスタグラム（＠nemi__goro）