小泉八雲と妻・セツをモデルにしたNHK連続テレビ小説『ばけばけ』。松江の没落士族の娘と、アメリカからやってきた新聞記者という、言葉も文化も異なる2人が今後どのように夫婦になっていくのか。気になる展開が続いている。

そんな朝ドラを観ながら、「実際はどうだったのだろう」と気になった人も多いのではないだろうか。

八雲とセツのひ孫で、小泉八雲記念館の館長を務める小泉凡氏が語った『セツと八雲』（朝日新聞出版）より、3回にわたって抜粋。今回は、『ばけばけ』で寛一郎演じる松野銀二郎のモデルとなった、セツの“最初の夫”とのエピソードを紹介する。

生活に耐えられずに出奔した“最初の夫”

セツが18歳の頃、険しい暮らしに薄日が差します。因幡（現・鳥取県東部）の士族だった前田家から為二という人を養子に迎え、結婚したのです。

たしなみのある人で、浄瑠璃に通じていました。近松門左衛門の作品を愛読していたそうです。勧められ、セツも近松作品を読むようになりました。物語が好きな者同士。つかの間、やわらかな時が流れます。

でも、この結婚は暗転してしまいます。

養祖父の万右衛門は旧士族として武士の気位を捨てず、婿養子の為二を家風にあわせようと厳格に接しました。

そもそも稲垣家には、いつ払い終えるとも分からない借金が重くのしかかっています。養父の金十郎は、明治の世では収入を得ることができません。それなのに、すべては鳥取からきたばかりの為二にかかっていると周囲にはみなされる。

将来を悲観した為二は耐えられなくなり、わずか1年ほどで稲垣家を捨て、出奔してしまいます。

セツはやがて大阪に為二がいることを突き止めました。矢も盾もたまらず、大阪に向かいます。

出奔の3年ほど前、1884（明治17）年に大阪商船が大阪、下関、浜田、境を結ぶ航路を開設しています。きっとセツは松江から汽船で境港へ行き、そこからこの日本海航路で何日もかけて大阪へ向かったものと思われます。貧窮するなかですから、旅費の工面が簡単なはずはありません。なんとしても為二を呼び戻す、その一心だったのでしょう。

帰ってくるよう懇願したが、夫の答えは…

ようやく大阪まで辿り着き、為二に帰ってくるよう懇願しました。でも、受け入れられませんでした。

セツは絶望の余り、橋の上から身投げしようと思い詰めた、と伝わっています。でも死んでしまえば、どうなるのか。自分のささやかな稼ぎでどうにか暮らしをつないでいる養父母らは……踏みとどまり、松江に戻りました。

子どもの頃から逆風が吹き通しでした。所帯を持ち、やっと光が差してきたかと思えば、夫は冷淡にも去り、何の展望も見いだせなかったのです。

絶望した大阪からの帰り道、どんな顔をして歩いていたのか。ひ孫の僕としてもセツの心中を思うと、胸がつぶれる思いがします。

ともあれ離婚に伴う戸籍上の都合からセツは小泉家に復籍し、小泉セツと名乗りつつ、稲垣家の養父母との暮らしは保ち続けます。

最初の夫の「意外なその後」

逆境の時ほど浮かび上がるのが、人間性だと僕は思います。普段は控えめなセツですが、この時の行動から見えてくるのは、目を見張るような行動力と、簡単には諦めない精神です。つまり、明日を信じる向日性です。

行方をくらました為二を、交通手段が整っていなかった大阪まで追いかけていったのは不首尾に終わったにせよ、たいしたものです。

険しい世の中になっても、陰になり日向になり、自分をかばい、温かく育ててくれた養父母への思いが芯にありました。その強さは尋常ではない、と思います。

余談になりますが、この為二は後年、商売に成功したそうです。そんな商才を宿した人にとって、借財にあえぐ稲垣家の状況はいかにも絶望的だった、と言えるかもしれません。

そして、この人物に教えられた物語が、後にセツの運命をがらりと変えるきっかけになるのです。「鳥取の布団」という、寄る辺なき、ちいさな兄弟が、肩寄せ合って生きようとしたお話です。

どんな風に運命を変えたのか。それを語る前に、八雲について少しお話をさせてください。

