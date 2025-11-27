『ESCAPE』結以＆大介が同じベッドで眠る展開に反響「ハチリン尊い」「きゅんきゅんすぎた」
桜田ひよりと佐野勇斗（M!LK）がダブル主演するドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（日本テレビ系／毎週水曜22時）の第8話が26日に放送。結以（桜田）と大介（佐野）が同じベッドで眠る展開に反響が集まっている。
【写真】『ESCAPE それは誘拐のはずだった』第8話より
自身のおぞましい出生の秘密を知った結以は絶望。結以はガソリンを被り、火をつけようとするが、大介はそれに気付き自分もガソリンを被る。「何してんの…」と驚く結以に、大介は「何してんだろうな」と言いながらも「運命共同体だろ」と伝えた。泣き崩れる結以を、大介は優しく抱きしめる。
結以と大介は結以の叔母夫婦・京（富田靖子）と忍（神尾佑）の別荘に匿われる。結以は自分と同じ“さとり”の能力を持つ京にさまざまなことを話した。
その夜、一緒の部屋で眠ることになった結以と大介。結以はベッドで、大介はソファで眠ろうとしたが、結局じゃんけんで決めることに。しかしあいこが続いて決着がつかず、二人は同じベッドで並んで眠る。結以は父親のことなどを話していたが、大介はいつの間にか眠っていた。
結以は大介の寝顔を見つめ「なんでそこまでしてくれるの？」とポツリ。「でも、私じゃなくてもきっとするんだよね」と呟いた。朝になると、大介はソファで眠っていた。寝れなかったという大介に、結以は「ドキドキして？」と質問。大介は「ああ…」と答えたが、すぐに「ちげぇよ！ お前の寝相が悪くてだよ！」と反応するのだった。
結以が取り乱しているときに自分もガソリンを被り「運命共同体だろ」と言う大介に、視聴者からは「メロい…」「男前過ぎる」「愛でしかなくて」「リンダとハチは運命共同体なんですね」などの声が続出。結以と大介が同じベッドで眠る展開には「きゅんきゅんすぎた」「もう離れないで一緒にいな？」「一緒にベッド入ってドギマギしてるのかわいすぎる」「神」「ハチリン尊い」などの反響が集まっている。
【写真】『ESCAPE それは誘拐のはずだった』第8話より
自身のおぞましい出生の秘密を知った結以は絶望。結以はガソリンを被り、火をつけようとするが、大介はそれに気付き自分もガソリンを被る。「何してんの…」と驚く結以に、大介は「何してんだろうな」と言いながらも「運命共同体だろ」と伝えた。泣き崩れる結以を、大介は優しく抱きしめる。
その夜、一緒の部屋で眠ることになった結以と大介。結以はベッドで、大介はソファで眠ろうとしたが、結局じゃんけんで決めることに。しかしあいこが続いて決着がつかず、二人は同じベッドで並んで眠る。結以は父親のことなどを話していたが、大介はいつの間にか眠っていた。
結以は大介の寝顔を見つめ「なんでそこまでしてくれるの？」とポツリ。「でも、私じゃなくてもきっとするんだよね」と呟いた。朝になると、大介はソファで眠っていた。寝れなかったという大介に、結以は「ドキドキして？」と質問。大介は「ああ…」と答えたが、すぐに「ちげぇよ！ お前の寝相が悪くてだよ！」と反応するのだった。
結以が取り乱しているときに自分もガソリンを被り「運命共同体だろ」と言う大介に、視聴者からは「メロい…」「男前過ぎる」「愛でしかなくて」「リンダとハチは運命共同体なんですね」などの声が続出。結以と大介が同じベッドで眠る展開には「きゅんきゅんすぎた」「もう離れないで一緒にいな？」「一緒にベッド入ってドギマギしてるのかわいすぎる」「神」「ハチリン尊い」などの反響が集まっている。