小泉八雲と妻・セツをモデルにしたNHK連続テレビ小説『ばけばけ』。松江の没落士族の娘と、アメリカからやってきた新聞記者という、言葉も文化も異なる2人が今後どのように夫婦になっていくのか。気になる展開が続いている。

そんな朝ドラを観ながら、「実際の2人はどうだったのだろう」と気になった人も多いのではないだろうか。

借金の返済に追われる生活、最初の夫との別れ、実の父母との複雑な関係……。『ばけばけ』では朝からハードな展開が続くが、実はそれこそが、のちに夫婦となる2人をつなぐ“共通点”だったのである。

八雲とセツのひ孫で、小泉八雲記念館の館長を務める小泉凡氏が語った『セツと八雲』（朝日新聞出版）より、3回にわたって抜粋。知られざる夫婦の実像に迫る。（全3回の2回目／最初から読む）

転々と職を変え、続いた赤貧の暮らし

19世紀半ば、きわめて深刻な飢饉に苦しめられたアイルランドからおびただしい人がアメリカに移り住みます。いきおい、アイルランド系の人には厳しい目が向けられることが多かったといいます。

八雲は1869（明治2）年、ニューヨークに渡りました。かぼそい縁をたより、オハイオ州のシンシナティに行きます。書記として入った会社ではきちんと計算ができず、解雇されます。電報配達の仕事に就きましたが、年下にからかわれ、給料も受け取らずにやめてしまいました。



小泉八雲 ©文藝春秋

ぶきっちょな人なのです。

頑固者で、これだ、と決めたことには邁進する。それはそれでいいのですが、身辺のことを要領よくこなす、ということが全くできない。

現代のように、コスパとかタイパというような効率性をもっぱら求められたら、すぐに立ち往生してしまうでしょう。

転々と職を変わらざるをえず、赤貧の暮らしが続きました。馬小屋に入り込み、干し草のなかに入って暖を取り、しのぐ夜もありました。

小泉八雲が「オールド・ダッド」と呼んだ恩人

そんな折、印刷屋を営むヘンリー・ワトキンという老人が救いの手を差し伸べます。三度の食事と印刷で余った紙をつかった寝床を用意してくれます。移民の家系で、片方の目が不自由な人でした。同じような境遇の若者が路頭に迷っているのを、放っておけなかったのでしょう。父親の愛情を知らぬ八雲はこの人物を「オールド・ダッド」と呼んで、生涯、慕いました。

居候のような暮らしでしたが、持ち前の文才を磨こうと、独習を重ねます。折しもオープンしたばかりのシンシナティ公立図書館には膨大な書籍があり、そこを居場所として読書に努めます。ライターとして習作に励み、ボストンの週刊誌などに寄稿を続けました。

夢を叶え、恋に落ちた相手は…

24歳の頃、地元の新聞社シンシナティ・エンクワイアラー社にイギリスの詩人作品への批評を持ち込んだところ、主筆であるジョン・コカリルに大変評価されました。正社員に採用され、記者として働けるようになります。 ついに機会を得ました。

移民として渡った米国で、物書きへの階段を上がれた。喜びようはいかばかりだったか。

ここでつかんだチャンスを、八雲は決して手放しませんでした。身一つで渡った米国で悪路をくぐり抜け、なお前へ前へと進んでゆく。僕のような普通の人ならへこたれてしまい、人生そのものを投げだしてしまったに違いありません。

そして恋に落ちます。マティ・フォリーという、白人農園主と黒人奴隷の間に生まれた人です。時に物思いにしずんだ表情を浮かべていました。この人の語る身の上話に、幼い頃から孤独感にさいなまれてきた八雲は感銘を受けたことでしょう。

それに彼女が語る幽霊話が絶品でした。並外れた記憶力があり、描写力は詩人のようでした。話をする時の、低く静かな声の力に圧倒されました。妖精や幽霊といった、目に見えない存在を尊ぶ八雲です。

ついに気持ちが抑えられなくなり、結婚を申し込みました。

白人と有色人種の結婚が禁じられていた時代

当時のオハイオ州の法律は白人と有色人種の結婚を禁じていました。そんな時代に黒人の血を引くマティと結ばれたら、違法行為で罰せられるかもしれません。

どう考えても、そんな差別はおかしい。八雲の思いは揺るがず、マティと彼女の連れ子とともに黒人の牧師のもとで結婚式を挙げました。

しかし、この結婚を理由にシンシナティ・エンクワイアラー社を解雇されます。ライバルの新聞社で働けるようにはなりましたが、3年ほどで結婚生活は破綻してしまいます。

米国に渡って8年。粘り強く、機会を探り、つかみ、だんだんと順風を感じられた頃でした。それだけに、この離婚は痛かった。世間の目の厳しさが身に染みたことでしょう。

この時、そもそも胸の内に秘めていた白人中心主義への反発が燃え上がることになるのです。

