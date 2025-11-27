今季は55本塁打でMVP

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は今季打者としてシーズン55本塁打を放ち、投手としても復帰。自身4度目のリーグMVPを獲得した。来年開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）への出場も表明。期待が高まる中、25日（日本時間26日）のオンライン会見で語った言葉にネット上のファンが改めて驚いていた。

大谷はリーグMVPに輝き、ポストシーズンでも二刀流でプレー。ドジャースの2年連続ワールドシリーズ制覇に貢献した。24日（同25日）には、インスタグラムで来年3月に開催のWBC出場を表明。こちらも2大会連続優勝を目指す。

25日（同26日）に行われた大谷のオンライン会見について、ネット上では「今年に関してはリハビリが終わったという感覚」との発言が注目された。大谷はエンゼルス時代の2023年に右ひじを負傷。手術し、24年は打者に専念した。今季途中から投手復帰。レギュラーシーズンでは14試合、47回を投げて防御率2.87だった。ポストシーズンでも4試合に投げ、10月17日（同18日）のリーグ優勝決定シリーズ・ブルワーズ戦では打っては3本塁打、投げても7回途中無失点で10奪三振の離れ業を見せている。

MVPに輝いた今季でも、まだリハビリ中であったという事実を改めて認識したX上のファンは「大谷がリハビリ中ということを2年間も忘れさせてしまうから恐ろしい」「リハビリ中：55本塁打」「そう言われたら確かにリハビリしてたね」「リハビリでこの成績とは…」「リハビリでワールドシリーズを制覇する男」「シーズン55本塁打の斬新なリハビリ…」「リハビリしながら満票でMVP取るというのに笑ってしまう」「うーん、もうレベチ過ぎて理解不能」「リハビリでMVP取れるってどういう次元」などと驚きの声を上げていた。



（THE ANSWER編集部）