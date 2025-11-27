無垢のナラの優しい色合いが、日々を整える。机上の静かな存在感【オークヴィレッジ】のペン立てがAmazonに登場中‼
釘を使わず、心を込めて。職人の手仕事が宿った【オークヴィレッジ】のペン立てがAmazonに登場!
オークヴィレッジのペン立ては、飛騨高山の工房で国産の無垢材にこだわり続けたロングセラーの木製ペン立て。素材には、美しい木目と重厚感を備えた国産ナラ材を使用し、どこから見ても端正な印象を与えるよう四面すべてを無垢で仕上げている。
接合部には「あられ組み」と呼ばれる伝統技法を採用し、釘やネジを使わずとも高い強度を実現。底にはコルクを貼り、入れるものを傷つけずやさしく受け止める細やかな配慮も施されている。仕切りは取り外し可能で、用途に合わせて文具やリモコン、雑貨など幅広く収納でき、ペン立てとしても小物整理としても機能する柔軟性を持つ。
自然素材の温もりは空間に溶け込みやすく、書斎だけでなくリビングやダイニングにも馴染む。使い込むほどに風合いが増し、贈り物としても喜ばれる品格のある一品となっている。
100年育った木を、100年使えるモノに。そんな思想が細部にまで息づいている。
