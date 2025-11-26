¹¾³ÑÂÙ½Ó¼çºË¤Î¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡×¤¬Ã»´ü½¸Ãæ¹ÖºÂ¤ò³«¹Ö¡¡Á´8²ó¤Î¼ø¶È¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¶Å½Ì
¡¡¡Ö¥¨¥º¥ß¡ÊEZUMi¡Ë¡×¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¹¾³ÑÂÙ½Ó¤¬¼çºË¤¹¤ë¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡ÊDireCreative¡Ë¡×¤¬¿·¤¿¤ÊÃ»´ü½¸Ãæ¹ÖºÂ¡ÖDirector Short Course¡×¤ò2026Ç¯2·î¤«¤éÅìµþ¡¦É½»²Æ»¡ÊÍ½Äê¡Ë¤Ç³«¹Ö¤¹¤ë¡£
¡¡¥Ç¥£¥ì¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥»¥ó¥È¥é¥ë¡¦¥»¥ó¥È¡¦¥Þ¡¼¥Á¥ó¥º¤ÇÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¡Ö¥¹¥±¥Ã¥Á¥Ö¥Ã¥¯¥á¥½¥Ã¥É¡×¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢¥¹¥±¥Ã¥Á¥Ö¥Ã¥¯¤ò»È¤Ã¤Æ¥Æ¡¼¥Þ¤ä¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¶ñÂÎ²½¤·¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¥×¥í¥»¥¹¤ò³Ø¤Ö¼ø¶È¤òÅ¸³«¡£
¡¡¿·Àß¤¹¤ë¥·¥ç¡¼¥È¥³¡¼¥¹¤Ï¡¢ÄÌ¾ïÁ´8²ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¼ø¶È¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¶Å½Ì¤·¡¢¥¹¥±¥Ã¥Á¥Ö¥Ã¥¯¥á¥½¥Ã¥É¤Î´ðÁÃ¤ò½¸ÃæÅª¤Ç³Ø¤ÖÃ»´ü¥×¥í¥°¥é¥à¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥Ö¥é¥ó¥É´ë²è¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¿¦»ÖË¾¼Ô¤ä´ûÂ¸¥Ö¥é¥ó¥É±¿±Ä¼Ô¤Ê¤É¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Á´4²ó¤Î¹ÖµÁ¡¦¥ï¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤È1²ó¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¹½À®¤¹¤ë¡£Âè1²ó¤Î¹ÖµÁ¤Ï2·î25Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Ëè½µ¿åÍËÆü¤Ë3»þ´Ö¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¼õ¹ÖÎÁ¤Ï°ìÈÌ¤¬11Ëü±ß¡¢³ØÀ¸¤¬8Ëü8000±ß¡£
◼️DireCreative¡§¸ø¼°¥µ¥¤¥È