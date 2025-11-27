小田和正、音楽番組『クリスマスの約束』初期3作品Blu-rayがクリスマスイブに発売
小田和正がホストを務め、20年以上にわたり良質な音楽番組として多くの人々に愛されてきた『クリスマスの約束』。その記念すべき初期3作品2001年、2002年、2003年が、2025年12月24日にBlu-ray映像商品として発売されることが決定した。
2001年12月25日。街全体がクリスマスムードに包まれるこの夜、1本の音楽特番『クリスマスの約束』が放送された。番組はシンガーソングライター・小田和正（当時54歳）がホストを務め、「アーティスト同士がお互いを認め、称えあう」というコンセプトのもとに誕生し、のちに“国民的音楽特番”と呼ばれる長い物語の、原点となった夜である。
この番組は、小田和正がアーティストへ共演を依頼する「手紙」から始まった。
◆ ◆ ◆
前略
突然、勝手な手紙を出す無礼を許してください。TBSから、現在あるものとは質の違う「音楽番組」をやれないか、という打診があって考えました。もし自分が作るならどんな番組だろう。あの手この手を駆使、演出して自分の歌を歌えばファンの人たちは喜ぶだろうけど、それは目指すものではなさそうだ。音楽を聴いている人たちはどんなことが起こったら嬉しいんだろう。きっとそれは自分にとっても嬉しいことに違いない。
さらに考えました。この国で僕らのような音楽をやって来た者にとって、まぁ僕にとってだけかも知れないけれど
今大切な事は一体何だろう。で思ったのです。それは同じ時代を生きて音楽を創ってきた人達を認め、愛し、
尊敬することなのではないだろうかと。
それをこの番組で楽しく表現出来ないだろうか。それが出来るなら引き受けてみよう。
これは取りあえず僕の主観偏でやろうとしている音楽番組です。
偏見を承知で、批難を覚悟の上で、無数にある名曲から一方的に7曲を選びました。
時代を作ってきたステキな音楽たちです。で、あなたの曲をその一曲に選ばせてもらいました。
随分と前置きが長くなりましたが、ここからが本題です。この曲を一緒に演奏してもらえないだろうか？という
お願いの手紙だったのです。これは「アイツがダメだったらコイツ」という企画ではないし、それではこんな手紙を
大そうに出すことも失礼と考えたのでもし残念ながら、あなたの不参加が決まったら、自分ひとりで演奏するつもりで望んでいます。
勿論出演を断られたとしても、あなたに対する尊敬の気持ちはいささかも変わることはありません。
秋も深まるばかり
風邪をひかぬようますます充実した活動を続けてください。
- 2001.10.5 小田和正
◆ ◆ ◆
結果は――「誰も来てくれませんでした」。番組冒頭、小田はそう語った。それでも小田は一人でステージに立ち、自身の曲と彼らの楽曲を交えて全15曲を披露。音楽そのものに真正面から向き合う、そのひたむきな姿が視聴者の心を強く揺さぶった。
このパフォーマンスが長く続く伝説の幕を開けた。
そして1年後。2002年12月25日放送の『クリスマスの約束 2002』。「次こそゲストが来るのでは」と視聴者の期待が高まるなか、ステージに立っていたのは再び小田一人の姿だったが、懸命に歌を届ける姿が多くの視聴者と音楽関係者の大きな共感と称賛を集めた。
そして、2003年。2003年12月25日放送の『クリスマスの約束 2003』で、ついに財津和夫、櫻井和寿(Mr. Children）、根本要(スターダスト☆レビュー)、ゆずが参加し、番組初の共演が実現。彼らとのコラボレーションは世代を超えた音楽の力を示しこの年を境に『クリスマスの約束』は「年末の風物詩」として確固たる地位を築いていった。
2025年のクリスマス、これらの物語がふたたび届けられる。続く『クリスマスの約束2005』『クリスマスの約束2006』『クリスマスの約束2007』は4月22日に発売予定だ。
■『クリスマスの約束2001…きっと君は来ない』
2025年12月24日発売
予約：https://va.lnk.to/PFDfU9
品番：BVXL-144 価格：6,600円（税込）
【収録曲】
01.言葉にできない
02.夜空ノムコウ
03.桜坂
04.勝手にシンドバッド
05.真夏の果実
06.ひこうき雲
07.春夏秋冬
08.さよなら
09.Automatic
10.Tomorrow never knows
11.クリスマス・イブ
12.Yes-No
13.ラブ・ストーリーは突然に
14.君住む街へ
15.この日のこと
©TBS『クリスマスの約束2001…きっと君は来ない』
■『クリスマスの約束2002』
2025年12月24日発売
予約：https://VA.lnk.to/ecR1hA
品番：BVXL-145 価格：6,600円（税込）
【収録曲】
01.この日のこと
02.クリスマス・イブ
03.愛を止めないで
04.僕の贈り物
05.ギブス
06.化粧
07.Blowin’ in the ｗind〜風に吹かれて〜
08.海を見ていた午後
09.秋の気配
10.First Love
11.小さな恋のうた
12.今日までそして明日から
13.さよなら
14.HERO
15.YES-YES-YES
16.ラブ･ストーリーは突然に
17.伝えたいことがあるんだ
18.キラキラ
19.woh woh
20.Yes-No
©TBS『クリスマスの約束2002』
■『クリスマスの約束2003』
2025年12月24日発売
予約：https://VA.lnk.to/uGiCgW
品番：BVXL-146 価格：6,600円（税込）
ゲスト：財津和夫・櫻井和寿(Mr. Children)・根本要(スターダスト☆レビュー)・ゆず
【収録曲】
01.世界に一つだけの花
02.もらい泣き
03.言葉にできない
04.クリスマス・イブ
05.恋
06.夏色
07.クリスマスの約束
08.中央線
09.青春の影
10.木蘭の涙
11.チェリー
12.言葉にできない〜タガタメ〜HERO
13.SOMEDAY
14.キラキラ
15.この日のこと
©TBS / FAR EAST CLUB INC.『クリスマスの約束2003』
■購入者特典
【対象店舗/特典内容】
HMV…「ポストカード」表1
Amazon…「ビジュアルシート」
楽天ブックス…「アクリルキーホルダー」
セブンネット…「アクリルチャーム」
TSUTAYA…「A3クリアポスター」
Sony Music Shop…「マグネット」
TBSショッピング…「ブランケット」
拠点特典…「オリジナルステッカー」
※数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。
※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。
※各特典絵柄・“オリジナルステッカー”の配布対象店舗は追ってご案内いたします。
※各オンラインサイトにて商品カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。
※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。
ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。
