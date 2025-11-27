〈“違法”と知りながらプロポーズ→新聞社をクビに…『ばけばけ』ヘブン先生のモデル・小泉八雲を苦しめた“最初の結婚”〉から続く

小泉八雲と妻・セツをモデルにしたNHK連続テレビ小説『ばけばけ』。松江の没落士族の娘と、アメリカからやってきた新聞記者という、言葉も文化も異なる2人が今後どのように夫婦になっていくのか。気になる展開が続いている。

【画像】朝ドラの2人も今後に期待？ 仲睦まじそうな小泉八雲＆セツ夫婦

そんな朝ドラを観ながら、「実際の2人はどうだったのだろう」と気になった人も多いのではないだろうか。

借金の返済に追われる生活、最初の夫との別れ、実の父母との複雑な関係……。『ばけばけ』では朝からハードな展開が続くが、実はそれこそが、のちに夫婦となる2人をつなぐ“共通点”だったのである。

八雲とセツのひ孫で、小泉八雲記念館の館長を務める小泉凡氏が語った『セツと八雲』（朝日新聞出版）より、3回にわたって抜粋。知られざる夫婦の実像に迫る。（全3回の3回目／最初から読む）



小泉八雲 ©文藝春秋

◆◆◆

セツが語った八雲「柔和さが印象的」

1891（明治24）年の恐らく2月上旬に、セツが住み込みで八雲のそばで働くことになります。23歳でした。

この間のいきさつについてはよく分からないこともあるのですが、当時の八雲は尋常中学校の外国人教師で、尊敬の念を抱かれる存在でした。そこで旧士族の娘として教養があり、茶道などのたしなみもある、と目されていたセツが、世話係として推されたのではないでしょうか。

セツは後年、長男の一雄に八雲の第一印象をこんな風に語っています。

左目が見えないことは聞かされていたけれど、やはり痛々しかった、と。でも右目の輝きと、その中に感じられる柔和さが印象的で、形の良い鼻や細面、それに広い額で利口そうな感じがした、と。

セツは「旧士族の女性ではない」と不機嫌になった八雲

一方、八雲にとってセツの第一印象は、実はよくありませんでした。

というのも八雲は「旧士族の女性」が世話係になる、と聞かされ、いかにもきゃしゃな人が来る、と決めてかかっていました。思い浮かぶ、旧士族の女性のイメージがあったようです。

でも、セツはそういった印象に重なる人ではありません。少女時代からずっと機織りに励んできたので、手と足がたくましくなっていたのです。

かたや八雲は子ども時代から大叔母の家で育てられ、他人との関係に苦労して育ったせいか、ささいなことでもウソをつかれるのが許せないたちです。やってきたセツについて「旧士族の女性ではない」、と言い募り、不機嫌になってしまった、と伝わっています。

でも、セツは物怖じしない人です。幼い頃、初めて見た外国人のフランス人ワレットに接しても、たじろぎもせず、虫眼鏡をプレゼントされた。そんな逸話からも分かるように、初対面の八雲にも臆することはなかったでしょう。尋常中学校の教師として重んじられていましたから、少しばかり、かしこまっていたかもしれませんけどね。

たしかにセツはスレンダーな人ではないのですが、それは明治以降、世の中が険しくなり、育った家が貧窮してしまったためなのだ……すぐに八雲は思い至ります。

「ママの手足の太いのは少女時代から盛んに機を織った為だ」と八雲に教えられた。

長男の一雄は『父小泉八雲』にそう書き残しています。

“最初の結婚”に失敗した2人

八雲は松江に着いて以来の独り暮らしで寂しい思いをしていました。食事の世話などは富田旅館の女将らが続けてくれましたが、日本語ができませんし、何かと不自由だったと思います。そこへきて、セツという気働きができ、地元の事情に通じた人が住み込みでいてくれるようになる。頼もしい味方を得た思いに包まれ、やがて心がほどけ、接近していったのでしょう。

二人とも最初の結婚につまずいています。セツは婿養子を迎えましたが、その暮らしは早々に破綻してしまいました。八雲も米シンシナティで暮らした20代半ば、最初の結婚をしましたが、3年ほどでついえています。

「破れ鍋に綴じ蓋」

そんなものの言い方がありますが、心にいくつも傷を抱えた者同士だけに、言葉は分からなくても、えもいわれぬ安らぎがふたりに芽生えたのだ、と思えます。

それを物語る逸話があります。

セツが来てまだ日が浅い頃、八雲は荒れた手を痛ましく思い、自らの手でさすり、いたわったことがあったそうです。

〈〈あなたは貞実な人です。この手その証拠です〉（『父小泉八雲』）〉

そばには英語の堪能な親友、西田千太郎がついていて、そんな慰めの言葉を、はにかんでいるセツに伝えました。互いの言葉は分からなくても、貧しい暮らしの機微を知る二人の心は通じ合います。

「私が支えてあげないと」18歳上の八雲に惹かれたセツ

セツは住み込みの世話係として、ともすれば妾の覚悟さえもって、八雲の暮らす家にやってきたのでしょう。

彼女を取り囲む厳しい境遇は、八雲には母ローザの後ろ姿と重なって見えたのだと思います。当時の国際結婚へのハードルもあり、法的な手続きを完了するのは5年後になりますが、セツと八雲は出会ってほどなく、現代風に言えば、事実婚の状態になりました。

外国人の男性というと、大柄で筋骨隆々、といった逞しいイメージを抱きがちです。でも八雲は背格好もセツとさほど変わらないほど小柄です。声も女性のように優しい人でした。

ただ、感覚がひときわ鋭敏な人です。しかも思い込んだら一歩も譲らない頑固者です。執筆に夢中になると我を忘れ、コーヒーに塩を入れてしまうような、あぶなっかしいところがありました。私が支えてあげないと、と感じさせるところがあったのでしょう。18歳年下のセツでしたが、どこか母親のようなまなざしを向けていました。

（小泉 凡／Webオリジナル（外部転載））