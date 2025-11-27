高市首相は26日、就任後初となる党首討論に臨みました。そのなかでは、台湾有事をめぐる国会答弁について説明を求められる場面もありました。

■野田氏「持論をうっかり発言するのは軽率」

笑顔で議場に入った高市首相。26日、野党トップとの初の党首討論に臨みました。トップバッターは野党第一党、立憲の野田代表。持ち時間の半分近くを使って追及したのが…

立憲民主党 野田代表「まずは、とてもいま心配している日中関係。この外交案件から討論させていただければ」

高市首相が、台湾を支援するアメリカ軍が中国から攻撃される例を挙げた上で、日本が集団的自衛権を行使できる「存立危機事態」になりうると答弁したことをきっかけに、急速に冷え込んでいる日中関係。野田代表はまず、その責任について問いただしました。

立憲民主党 野田代表「総理の発言というのは、事前に政府内や自民党内で、調整をした上での発言ではなかったと思う。独断専行だったのではないでしょうか。そのことによって日中関係が悪化してしまったことについて、総理はどのような責任を感じているのか」

高市首相「日中関係でございますけども、首脳会談で確認をしあいました通り、お互いに懸念や課題があった場合には、首脳同士のコミュニケーションを通じて解決をしていく。これを確認したわけです。日本はつねに中国に対して対話に関しては、建設的そしてオープンです。今後この対話を通じて包括的なよい関係を作っていく。そして国益を最大化する。これが私の責任だと感じております」

立憲民主党 野田代表「日本のトップが台湾有事の際にさまざまなシミュレーションで、いろんなことを考えをめぐらしていくのは大事だと思っている。ただし、一議員のころから考えていたことを総理大臣になって自衛隊の最高指揮官として言葉にしていいかどうか、これは別の問題だと私は思う。持論をうっかり発言するということは軽率なことになると思います」

高市首相「私も具体的なことに言及したいとは思いませんでしたけれど、政府のこれまでの答弁をもう一度、もう一度と繰り返すだけでは、場合によってはこれは予算委員会を止められてしまう可能性もある。具体的な事例を挙げて聞かれましたので、その範囲で誠実にお答えをしたつもりでございます」

問題となっている発言について、「意図したものではないが、国会運営に支障が出るから答えたもの」とした高市首相。ただ、この言い訳には…

野党議員「失言の責任を“国会運営のため”は無理がある」

自民党議員「あの言い訳はかなりまずい」

与野党から疑問の声もあがっています。

■高市首相と“足並みそろえた”国民・玉木代表

激論が繰り広げられるなか、高市首相と“足並みをそろえた”のは国民民主の玉木代表。

国民民主党 玉木代表「まず冒頭、総理にお礼を申し上げたいと思います。ガソリン暫定税率の廃止、総理のリーダーシップもあって年内廃止が決まりました。ただもう一つ、大切な課題が残っています。いわゆる年収の壁の引き上げです。103万円の壁を、178万円を目指して引き上げる。しっかり守っていただけるかどうか確認をいたします」

高市首相「3党合意の約束ですから、さまざまな工夫をしながら、しっかりと一緒に関所を乗り越えてまいりましょう」

（11月26日放送『news zero』より）