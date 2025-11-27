プロ野球・巨人の岸田行倫選手が26日、契約更改交渉に臨み、2700万円アップの7000万円でサインしました。（金額は推定）

「去年この時期に想像していなかった、結果的にはいいシーズン。数多く出させてもらって、優勝して、その中で甲斐（拓也）選手が入ってくると聞いて、普通にいけば出場数は減るだろうなというのが正直な気持ちだった」と今シーズンを振り返ると、「5月に初スタメンのチャンスをものにして、自分自身、そこで気持ちに余裕ができた、行けるぞとなった。でも、チームとして3位で終わって、CSも2連敗、悔しい気持ち。（2024年に）日本一は取れなかったけど、（リーグ優勝の）喜びを知ってしまったからこそ、すごい悔しい気持ちが今までより強くなりました」と続けました。

来季はチームを引っ張ってきた同学年の岡本和真選手がメジャー挑戦。精神的柱となっていた長野久義さんも引退と、自分たちの世代がメインでチームを引っ張っていく必要があると気持ちに変化も生まれました。

「自分のことだけではなく周りも見ていかないといけない立場。しっかりチームの周りを見て、自分が率先して引っ張っていけるようになりたいなと思う。みんなで喜びを分かち合う瞬間は、すごい幸せな瞬間だと思うので、それをみんなで同じ方向をみんなが向いていけば、必ずいい結果はついてくるのでそこを目指していきたいです」

来季もキャッチャー陣は誰が正捕手になるのか分からない状態。移籍2年目となる甲斐選手もこのままで終わる訳がなく、岸田選手も油断はできません。