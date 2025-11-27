◆男子プロゴルフツアー カシオワールドオープン プロアマ（２６日、高知・Ｋｏｃｈｉ黒潮ＣＣ＝７３７５ヤード、パー７２）

シーズンは残り２試合となり、賞金王争いは佳境を迎えている。今季２勝で賞金ランキング１位の金子駆大（ＮＴＰホールディングス）は今大会優勝なら３６００円を獲得し、最終戦の日本シリーズＪＴカップ（１２月４〜７日、東京よみうりＣＣ＝報知新聞社主催）を残して初の賞金王が決まる。

優勝以外でも他の選手の結果次第で戴冠の可能性がある。「誰でも取れるものじゃないと思うし、今後チャンスがあるかも分からないので、賞金王にはすごくなりたい。ここで決まればいいけど、意識しすぎないようにしたい」と平常心を強調した。前週のダンロップフェニックス終了時の賞金ランク１位として、米ツアー最終予選会（１２月１１〜１４日）の資格を獲得。「エントリーしました」と明かした。最終戦後に渡米する。

約３７００万円差を追うランク３位の蝉川泰果（アース製薬）は「まだチャンスはある位置にいる。賞金王を取るためには、この試合か日本シリーズＪＴカップでの優勝が必須になってくる。この２試合、優勝を目指して全力で頑張りたい」と意気込みを語った。「追いかける立場なので、やるぞ、という気持ちでいっぱい」。逆転キングへ闘志を燃やした。