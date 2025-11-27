◆第４５回ジャパンＣ・Ｇ１（１１月３０日、東京・芝２４００メートル）追い切り＝１１月２６日、美浦トレセン

昨年は２着同着で、そのリベンジを狙うドゥレッツァ（牡５歳、美浦・尾関知人厩舎、父ドゥラメンテ）は、美浦・Ｗコースでクロミナンス（８歳オープン）から２馬身先行してスタート。序盤から集中した走りで僚馬を先導したが、最後の直線では手応えは劣勢。気合をつけられながら馬なりの僚馬に並んだところがゴールだった。

時計は６ハロン８０秒８―１１秒６と上々だったが、尾関調教師は「直線にはいい手応えで入ってきたなと思いましたが、欲を言えば唸る勢いで反応してほしかった。現時点では闘争心にもう一つ火がつけられていないかな」とこのひと追いでの変化に期待した。

昨年の最終追い切りもＷコースで行われたが、当時は単走。軽くうながした程度でグンとギアが上がり活気にもあふれていた。それだけにトレーナーには物足りなく映ったようだが、今年は２週連続で併せ馬を敢行しており体調面での不安がなく、精神的にも大人になっている証しでもある。

ドバイ・シーマＣ３着以降、国内２戦は稍重の影響もあってか結果が出ていないが「パンパンの良馬場でやりたいのは希望としてあります」と指揮官。晴天を味方に実力馬の復活に期待した。