以前から存在は知っていたが、実際に見た時は、とても驚いた。東京都心から近い羽田空港の西を流れる海老取川の河口近くに、“それ”はある。

【画像】「都内にこんな光景があったとは」「異様な姿に理解が追いつかない」東京都大田区の異形建造物…“ナゾのぶつ切れ橋”の正体に迫った様子を写真で一気に見る

東京都大田区の森ケ崎バス停から、干潟沿いの遊歩道を海老取川に向かって歩く。

並行して高速道路の高架橋が伸びているが、どういうわけか車が走っている気配が全くしない。

高架橋の向こうには、モノレールが走っているのが見える。



森ケ崎鼻干潟の上を東京モノレールが走っている

海老取川が近くなると、対岸に羽田空港も見えてきた。すると、いきなり異様な光景が目に飛び込んでくる。

都内にこんな光景があったとは…

並行して歩いていた高速道路の高架橋が、川の手前で途切れているのだ。

その先には、ぶつ切れになった橋が、途切れ途切れになって川の上に建っている。しかも途切れた橋は、川と並行するように、おかしな方向を向いているのだ。

橋は川の両岸を結ぶためのもので、当然であるが、繋がっていなければ何の役にも立たない。それなのに、眼の前には繋がっていない途切れた橋がある。これまでに見たことがない異様な姿に、思わず立ち尽くして見とれていた。

これまで羽田空港の近くは何度も通っているが、都内にこんな光景があったとは……。驚くしかなかった。

橋の正体は？

この橋の正体は羽田可動橋といい、その名の通り可動橋の一種で“旋回橋”と呼ばれるもの。橋の下を船舶が通れるように、一時的に車の通行を止めて橋桁を回転させる橋だ。可動橋には、かつての勝鬨橋のように橋が跳ね上がる跳開橋や、橋桁が上昇する昇開橋、そして橋が回転する旋回橋などがある。羽田可動橋には2つの回転軸があり、両岸に近いところで橋桁が旋回し、川の中央部を大型船舶が航行できるように設計されている。

この羽田可動橋は、1990年に首都高1号羽田線の一部として供用された。

当時、羽田空港へアクセスするメインルートは羽田線であり、羽田トンネルによって海老取川の下を潜っている。羽田空港から首都高に入る車は、羽田トンネルの手前のわずかなスペースで本線に合流する必要があったため、羽田トンネル付近は慢性的に渋滞が発生していた。そのうえ合流直後にカーブがあるため、危険性も指摘されていた。

そこで、羽田トンネルを通らない合流車線を新たに建設する計画が立てられた。羽田空港入口から首都高に入る車は、橋で海老取川を渡り、その先で本線に合流させるというプランだ。そのために架けられることになったのが、羽田可動橋である。

新たに架けられる橋の位置は東京湾の河口に近く、川上に造船所などがあったため、大型船舶の航行を妨げてはいけない。こうした場合、通常であれば橋を高い位置に架けるのだが、現場は羽田空港のすぐ近くであるため建築制限があり、高くすることもできなかった。そこで、可動橋の出番となったわけだ。

わずか8年で運用停止となったが…

1990年に羽田可動橋を含む羽田トンネルバイパス路の供用が開始された。船舶が航行する間は道路を旋回させる必要があるため、車が通行できない。そのため、船舶が航行する時間は従来の羽田トンネルを走行する措置が取られた。

その後、1994年に湾岸線が開通すると、そちらが羽田空港へのメインルートとなり、羽田線の交通量は減少。供用開始からわずか8年後の1998年に運用停止となった。ただし、その後も羽田空港が拡張された場合、可動橋の運用を再開する可能性があるという理由で、撤去はされなかった。現在に至るまで27年間にわたり、可道橋は開いた状態のまま存在し続けている。

可動橋は道路橋のほか鉄道橋にも採用されていて、日本国内には動かないものも含めて40ほどの可動橋が現存しているが、そのうち旋回橋は10ほどだ。さらに、合流車線のバイパスとはいえ、高速道路の一部が可動橋になっているのは羽田旋回橋しかない。まさしく唯一無二の存在といえるだろう。

そんな貴重な羽田可動橋だが、供用停止からは27年が経過している。さすがにいずれは撤去されるのかと思いきや、なんと、再度活躍する可能性が浮上してきた。

羽田トンネルは開通から60年以上が経過し、塩分を含む漏水により鉄筋が腐食するなど、多数の損傷個所が確認されている。そのため、抜本的な対策が必要不可欠な状況。そこで、羽田可動橋を含む羽田トンネルバイパス路を迂回路として活用し、羽田トンネルの更新工事を行う。最終的には羽田トンネルを3車線の下り専用とし、羽田可動橋を含むバイパス路は3車線化したうえで上り本線として運用する計画があがっているのだ。

首都高に問い合わせてみると…

あくまでも計画段階ではあるが、羽田可動橋は、将来3車線の常設橋に生まれ変わるというのだから驚きだ。しかし、大型船舶の航行を妨げず、かつ飛行場の近くであるため建築制限があるという複雑な事情により可動橋として造られた経緯があるのに、常設橋にしてしまって大丈夫なのだろうか。

首都高速道路株式会社に問い合わせてみたところ、上流にあった造船所がなくなり大型船舶が航行しなくなったことと、羽田空港の滑走路が沖合に移転し制限が緩和されたことにより、可動橋である必要がなくなったという。なるほど、聞けば納得するしかない理由だ。羽田可動橋が供用されてから35年の間に世の中が変化し、可動橋を必要としなくなっていたのだ。

まだ計画段階であるため、羽田可動橋とその周辺が今後どのように変化するのかはっきりとは分からない。分からないからこそワクワクするし、見守り続けたいと思う。

そして、現在の異様すぎる光景は、数年以内に見納めとなる可能性が高い。今のうちに見ておかないと、後悔することになるかもしれない。

ちなみに、羽田可動橋を眺めるのであれば、羽田空港対岸の森ケ崎公園側へバス等でアクセスするのが圧倒的に早くて便利だ。羽田空港から歩くと対岸に渡るための橋がなく、大幅に迂回しないといけない。

筆者は森ケ崎公園側から見た後、羽田空港側からも見ておきたいと思い50分ほど歩いたが、空港側は立ち入り禁止区域になっており、可動橋に近づくことさえできなかった。

今回、不思議な橋を見たことをきっかけに羽田可動橋のことを調べてみて、高速道路の安全性・利便性を高めるため、わずか数十年の間に橋を新たに架けたり、使わなくなったり、造り直したりと、日々変遷していることを知った。こうした努力があってこそ、私たちが安全に通行できているのかと思うと、頭が下がる思いだ。明日からは感謝しながら高速道路を走ろうと思う。

撮影＝鹿取茂雄

（鹿取 茂雄）