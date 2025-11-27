話題のエコノミスト、エミン・ユルマズ氏の新著『エブリシング・ヒストリーと地政学 マネーが生み出す文明の「破壊と創造」』は、経済✕地政学が融合した著書初の世界史本だ。ローマ帝国崩壊の裏側にあったマネーの歴史が、現代の私たちに教えるものとはなんだろう？

【画像】「無節操にお金を刷って豊かになった国はない」と断言するエミン・ユルマズ氏

(本稿は、前掲書から一部抜粋したものです)

かつて栄華を極めたローマ帝国

ローマの財政を大いに圧迫した軍事費

栄華を極めたローマ帝国も3世紀に差し掛かると、陰りが見られるようになっていく。帝国が版図を最大に広げたのはトラヤヌス帝の治世だったが、領土が拡大すればするほどイタリア本国内の空洞化という問題が深刻化していった。

塩野七生著『ローマ人の物語』に詳しいが、当時の主要産業だった農業で、イタリア国内においては「農地法」の定めで中小の自作農が多数を占めていたが、属州ではイタリア国内に適用されていた農地法の規制が及ばず、大農園が中心になっていた。

結果、資産家である元老院階級の投資先が収益性の高い属州に向いてしまい、イタリア本国内への投資が少なくなり、帝国の本拠地であるイタリアに空洞化の恐れが出てきたのだ。それを防ぐ手立てとして、トラヤヌス帝は元老院議員に資産の少なくとも3分の1をイタリアに投資する法律を成立させ、本国への資金還流を促したという。

だが帝国の維持コストは甚大で、軍人皇帝時代の頻発する内乱と、広大な国境線の防衛に対応するだけの常備軍の補充はローマの財政を大いに圧迫した。「すべての道はローマに通じる」と言われたように、「共和政ローマから帝政期に建設されたローマ街道は、最盛期には全長20万マイル（約32万キロ）」（「ナショナルジオグラフィック日本語版」2021年2月7日）におよぶ広範な道路網を整備し、軍隊の迅速な派遣、補給線の確保、行政命令の伝達、商業交易促進のためのインフラを戦略的に展開してきた帝国にとって、辺境の防衛に要する軍事費はアキレス腱だった。

コインの銀の含有量がどんどん減ってゆき……

当座の軍事費を賄うため、貨幣供給量を増やす必要がある。ところがコインを鋳造したくても、その材料となる銀が不足してしまった。

当時の通貨制度は、金銀複本位制ともいうべき額面の価格とコインそのものの金属価値を一致させたものだったが、銀の供給量が著しく減少した結果、デナリウス銀貨の銀の含有量が引き下げられていった。貨幣鋳造により供給量は増えたものの、デナリウス銀貨の価値自体が減ってしまったのだ（図参照）。

加えて、地中海貿易や東方貿易によって、外国から様々な物資がローマ帝国内にもたらされていたことから、ローマの都市ではモノづくりが行われなくなり、必要なものは外国からの輸入に依存していた。

また、ローマ帝国は、建築や土木など一部の分野では高度な技術をもっていたが、安価な奴隷労働に依存していたため、生産技術への関心が薄かった。ようはイノベーションに投資することなく、属州から収奪した資源に財政基盤をおいていたため、労働力不足や財政難に対する突破口がなかったのである。

貿易赤字が累積するなかで、改鋳によって価値が目減りしたコインの受取を拒否するインドのような国も出てきた。それでも外国からの輸入に頼らざるを得なくなっていたローマは、国庫から金、銀、あるいは改鋳されていないコインを国外に放出することによって、何とか交易を維持していた。

だが、歳出は軍事費だけではない。宮廷費や宮廷官僚機構の維持費、公共事業費、ローマ市民に対する食料配給や娯楽（パンと見世物）も馬鹿にならない規模だった。

「悪貨は良貨を駆逐する」――日本に投げかける意味

こうした無理を続ければ、必ずどこかに歪みが生じる。

大量の貨幣を必要とするなか新たに発行される銀貨の銀の含有量が減っていくと、今度は銀の含有量が多い改鋳前のデナリウス銀貨が価値を持ち始め、人々はそれを貯め込むようになった。

グレシャムの法則「悪貨は良貨を駆逐する」という言葉通り、銀の含有量が多い銀貨は世の中から姿を消し、銀の含有量が少ない銀貨の流通量が増えてしまった。やがてデナリウス銀貨は消滅し、銀の含有量が少ないアントニニアヌス銀貨が流通するようになったが、最終的にその含有量は150分の1にまで減らされる始末だった。

貨幣の著しい毀損に加え、近年の研究では、気候変動とパンデミックがローマ帝国の衰退に与えた影響の大きさも指摘されている。2世紀後半と3世紀半ばに流行った大規模な疫病が人口減少を引き起こし、その時期にそれまでの温暖な気候が終わりを告げ、寒冷化により農業生産が深刻な打撃を受けたという（カイル・ハーパー『The Fate of Rome: Climate, Disease, and the End of an Empire』）。

人口減少と不作が帝国の税収基盤を破壊し、貨幣の貴金属含有量を減らして名目上の通貨供給量を増やすという悪循環を加速させたのである。

経済難に陥ると安易に通貨を大量発行するというのは、ローマ時代からあった話であり、それは現代でも見られる。私たちが暮らす日本もその典型例だ。

日本は1980年代のバブル経済が崩壊した後、長年にわたってデフレ経済に悩まされたが、その間、景気対策と銘打って、巨額の財政出動が繰り返された。国債という借金を通じて世の中にお金をばら撒き続けたわけだが、その結果はどうなったか。ローマ帝国末期に、国家が自ら貨幣価値を毀損し続けた結果、崩壊の危機に瀕した事実が投げかける意味は大きい。

物価が150倍以上になったローマのハイパーインフレ

歴史的に見て、無節操にお金を刷ることで豊かになった国はひとつもない。

貨幣供給量が、生産される財やサービスの量（実体経済）よりも速いペースで増えるとどうなるのか？ ローマの史実が伝えるように、物を仕入れて売る商人たちは、貨幣価値が目減りした分を補うため、物を販売する際の価格を吊り上げていった。そう、ハイパーインフレーションの発生である。ハイパーインフレを月間50％以上の物価上昇と定義する学者もいるが、本書では急速でコントロール不能な物価上昇と定義したい。

はっきりとしたデータはないものの、貨幣価値の下落から想定して紀元後200〜300年の間にローマ帝国の物価は1万5000％上昇したと予想されている。つまり、100年の間に物価が150倍以上になったということだ。3世紀に入って皇帝が頻繁に交代し内戦が繰り返されると、ローマ帝国の統治能力の低下を招き、地方では行政の混乱や腐敗につながった。

貿易赤字だけでなく財政赤字も膨張し続けるさなか、301年にディオクレティアヌス帝は「商人の強欲」を糾弾して最高価格に関する勅令を出し、ワインや穀物、衣類など1000以上の商品やサービスの価格に上限を設けた。ハイパーインフレという異常事態に対する、独裁的権力による最後の抵抗でもあった。

だが、法定価格が生産コストを下回っていたため生産者や商人は商品を市場に出すことをためらい、結果として深刻な品不足が起き、商品は闇市場に流れることとなった。

さらに政府が悪手だったのは、徴税と軍事体制の安定化を目的に、市民の身分や職業を固定し、職業選択の自由を廃止する法改正を行ったことだ。

実は共和制末期からローマで普及していったコロナトゥス制は、小作人（゠コロヌス）が大土地所有者から土地を借りて耕作する農業形態で、彼らは契約期間のみそこで働いて土地を離れる自由を持っていた。ところがこの法改正により小作人は土地を離れる自由を奪われ、土地とともに売買される存在となった。しかもそれは世襲制で、後に中世ヨーロッパで「農奴制」が定着した理由であると考えられる。都市の職人や公務員も、職業の世襲や離職の禁止が義務付けられ、社会全体の停滞を招いてしまった。

社会不安がローマ帝国内に蔓延し、政治に対する人々の不満も高まり、帝国への忠誠心も失われていったのである。

帝国の末期症状

こうしてローマの内部崩壊が始まると、外部からの侵略に対する防御力が脆弱になってしまう。ひとたび辺境の防衛線が突破されれば、皮肉なことに整備された道路網が逆に反乱軍を帝国の懐深くまで招き寄せることになった。ゲルマン系民族などが勢力を伸ばし、ローマ帝国の領土への侵略を幾度も繰り返した。

ローマ帝国は、395年に死去したローマ皇帝テオドシウス1世が、2人の息子に西ローマ帝国と東ローマ帝国（ビザンツ帝国）に二分して継承させ、西ローマ帝国はイタリア半島のローマを、東ローマ帝国はコンスタンティノープルを中心に支配する形になった。領土があまりにも大きくなり過ぎたローマ帝国を二分するのは、ひとつの合理的な判断だったのかも知れない。コンスタンティノープルとは、現在のトルコのイスタンブールに位置する。

しかし西ローマ帝国は、406年のヴァンダル族による侵入、409年のブリテン島放棄、410年の西ゴート族によるローマの掠奪など度重なる侵入を許し、476年にはついに消滅した。

一方、東ローマ帝国は、ササン朝ペルシア帝国やノルマン人、イスラム勢力など外部からの脅威にさらされ、時の流れとともに領土の縮小を余儀なくされたが、1453年に首都コンスタンティノープルがオスマン帝国によって陥落させられるまで、実に1000年以上にもわたって存続した。

お金の衰退が帝国の運命を映し出す

なぜ西ローマ帝国が短命だったのに対し、東ローマ帝国は1000年以上も命脈を保つことができたのか。

この点については諸説紛々だが、首都コンスタンティノープルが、アジアとヨーロッパの境に位置する交易の要衝であり、当時のヨーロッパにおいて最大の貿易港になったこと、三方を海に囲まれかつ増設された城壁によって強固に守られた要塞都市だったこと、豊かな穀倉地帯を有し、地政学的に他民族に侵略されにくい位置にあったことなどが挙げられる。だが、もうひとつの重要な側面は、「ソリドゥス金貨」という高品位な金貨が流通し、これによって貨幣経済が発展したからだと考えられる。

ソリドゥス金貨は、4世紀の皇帝コンスタンティヌス1世によって鋳造された金貨だ。200年から300年にかけて、ハイパーインフレに悩まされたことは前述の通りだが、過去の歴史に学んだのだろうか。東ローマ帝国では、ローマ帝国が二分される前から、コンスタンティヌス1世によって金の含有量を高めたソリドゥス金貨が鋳造され、各地で流通した。ちなみに同金貨の金含有量は4.48グラム前後で、純度は95.8％だった。

7世紀に入り、東ローマ帝国領のうちシリアとエジプトがイスラム勢力によって征服されたが、その後もソリドゥス金貨は流通し続けた。

ソリドゥス金貨の驚異的な安定性は、700年以上にわたって続いたが、11世紀に東ローマ帝国が深刻な財政危機に陥ると、金の含有量は徐々に引き下げられ、信頼が失われていった。ソリドゥス金貨の衰退は、そのまま東ローマ帝国の運命を映し出しているかのようだ。

お金の価値が歴史をつくる象徴的な例のひとつだろう。

（エミン・ユルマズ／ライフスタイル出版）