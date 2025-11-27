車系YouTuberとして、現在7台の高級車を所有するあま猫さん。登録者数約40万人を誇る配信者でありながら、公認会計士としての一面も持つ彼女には、フェラーリやランボルギーニを乗り回す現在からは想像もつかない壮絶な過去があった。

【画像】フェラーリ、ランボルギーニも！あま猫さんの“超高級”愛車7台を一気に見る

そんなあま猫さんが今、抱いている等身大の思いとは。華やかな成功の裏にある、葛藤と本音に迫った。（全3回の1回目／続きを読む）



あま猫さん ©佐藤亘／文藝春秋

車との出会いは、公認会計士の勉強中に出会ったアニメ『頭文字D』

――公認会計士かつ車系YouTuberとして活躍されるあま猫さんですが、そもそも会計士を目指したきっかけは？

あま猫 短期大学の栄養学科を卒業して、名古屋にあるIT系の中小企業で営業事務として働いていたんです。でも、上司からのセクハラとパワハラが原因で、横浜に転勤することになって。「どうして被害者である自分が異動しなきゃいけないんだ」という気持ちもありましたけど、現実的に、社内での地位はやっぱり上司よりも自分のほうが低かった。そのときに、「自分に力をつけない限り、ずっとこういう扱いを受け続けるんだろうな」と思ったんです。

そこから何か資格を取ろうと考えて、もともと簿記2級を持っていたこともあり、その先の目標として会計士にたどり着きました。

――とはいえ、公認会計士の合格率は7％前後（※2025年現在）。相当難しい資格ですよね。

あま猫 短答式試験と呼ばれる一次試験は3回目でようやく合格したんですが、平日は仕事が終わったら終電まで毎日コワーキングスペースに通って、土日も朝から夜まで勉強という生活でした。友達との遊びや飲み会もほぼ全部断って、本当に修行僧のような気持ちでしたね（笑）。

その中で、息抜きとしてアニメ『頭文字D』を観たときに、「車って面白いな」と思って。もともとオートマ限定の免許を持っていたんですけど、マニュアルが乗れるようにAT限定を解除して、「一次試験が受かったらSUBARU WRX STIを買うぞ」と、ご褒美を作って乗り切りました。

――『頭文字D』を読んで、「スポーツカーに乗っている男性がカッコいい」ではなく「自分が運転したい」と思ったわけですね。

あま猫 私はスポーツとかでも、観客として応援するよりも、自分がやりたいと思っちゃう人間なんです（笑）。「自分が楽しみたい」と思うプレイヤータイプなので、男の人に運転してもらうよりは自分が運転したい、という感じでしたね。

――試験勉強はものすごく大変だったと思いますが、途中でくじけることもなく？

あま猫 いや、そんなことはなくて……。当時お付き合いしていた彼氏がいたんですけど、私がずっと勉強ばかりしているので浮気されちゃったりもしました。プライベートが上手くいかないことや、試験勉強の辛さもあって受験期間はストレスが溜まって、1週間くらい突発性難聴で左耳が聞こえなくなったこともありましたね。そのときはちょっと心が折れかけましたけど、「こんなに時間も、プライベートも犠牲にしてきたのに、ここで投げ出すのはもったいない！」と思ってやり続けました。

――合格したときはどんなお気持ちでしたか？

あま猫 もともと、自分ではそんなに頭が悪い方ではないと思っていたんですが、短大卒という学歴のせいか周囲からは「お前には無理」と言われることも多くて。なので、受かったときには「ほら見たことか」とちょっとドヤ顔できました（笑）。そこは、自分に自信がつく一つの経験だったかなと思います。

経済的に苦労した経験があったからこそ

――すごくカッコいい女性像を体現されていますが、ご自身の中にもそういう女性になりたいという思いがあったのでしょうか。

あま猫 ありましたね。私は母子家庭で育ったんですけど、兄弟がすごく多いんです。それでも母は、1人で働いて養ってくれた。その姿を見ていたからこそ、男性に頼って生きるのではなく、ちゃんと独立したいという気持ちはすごく強かったと思います。

――幼い頃にはご苦労も？

あま猫 単純にお金がなかったので、やっぱり大変でしたね。みんなで食卓を囲むんですが、出てくるおかずがししゃも1人1本と、納豆1パックだったりして。1パックを家族全員で分けるので、本当にちょびっと納豆がご飯にのるっていう感じでした。そこから自分で働き始めて、納豆1パックを独り占めできたときには「あっ、これが“夢の納豆1パック”！」と思いました。すごくうれしかったです。

でも、子どもの頃にそうやって大変な思いをしたからこそ、お金のありがたみもすごく分かるんですよね。大学のお金も奨学金を借りて自分で払ったので、すべて返し終えたときに「よし、やっとここからスタートだ！」という気持ちになりました。

――どのくらいの期間で返済されたのでしょうか。

あま猫 進学先が短大ということもあり、そんなに大きな金額を借りていたわけではなかったんですが、最初に勤めた会社ではそれほどお給料をもらっていなかったので、6年くらいかかりましたね。

子どもの頃は市営住宅に住んでいたので、洗濯機も“洗い”と“乾燥”が分かれた2層式だったんですよ。しかも屋外に置いてあるので、冬の時期は洗濯機の中で洗濯物が凍っている、みたいな（笑）。そういう生活を知っているからこそ、自分で買ったドラム式洗濯機に対して「なんて素晴らしいんだ！ 文明の利器、ありがとう」という気持ちにもなりますし、当たり前を当たり前じゃないと喜べることは、自分にとってはすごくいい経験だったんだろうなと思います。

――お母様は、今のあま猫さんの状況にどんな感想をお持ちですか？

あま猫 「お金を稼ぐのはいいけれど、YouTubeはやめてほしい」と言っています（笑）。やっぱり母としては、ちょっと心配みたいですね。でも、会計士としての仕事にはすごく肯定的で、試験に合格したときにも一番喜んでくれたのは母だったかもしれません。

YouTuberとして活動をはじめたきっかけ

――資格取得後は監査法人に入って、働きながらYouTubeを始められたそうですね。その経歴も興味深いのですが、きっかけは？

あま猫 監査法人に転職したのが、ちょうど2020年。コロナ禍で出社もなくなって、新しい職場での人とのつながりがほとんどない状況だったので、ちょっと寂しいなと思っていたんです。そのときに「YouTubeで発信して、同じ趣味のコミュニティの人たちと関われたらいいな」と思ったのがきっかけでした。

――最初はどのようにスタートしたのでしょうか？

あま猫 実は、最初に投稿した動画は車ではなく、麻雀に関する動画だったんです（笑）。でも、あまり再生回数が伸びなかったんですよね。そんな中、ふと自分のスポーツカー、WRXを洗車している動画を出したら、それが結構再生されて。「あぁ、みんな車が見たいんだ」と感じたことで、「自分が出したいものではなく、視聴者さんに喜んでもらえるような動画を出したい」という気持ちに変わっていきました。

――監査法人勤務とYouTuberの両立は大変そうですが……。

あま猫 はじめは、週5日勤務しながら副業としてYouTubeをやっていたので、頑張っても週に3、4本しか動画があげられなくて。ただ、働いていた監査法人が副業に寛容で、正社員のまま週3日勤務というシステムを作ってくれたんです。そこから週3日は監査法人、週4日はYouTuberとして活動するようになって、毎日投稿も始めました。忙しかったですけど、やりたいことを両立できていたので、すごく充実していましたね。

「クライアントの車に一切言及しない」か「正職員を辞めて監査業務への関与をなくす」かの2択を迫られ退職を決断

――その後、なぜ監査法人をやめることに？

あま猫 監査法人の重要クライアントに、日本を代表する大手自動車メーカーがいて。その企業はアメリカでも上場しているので、日本だけではなくアメリカの上場規制（SEC）へのリスク対応をしなくてはならなかったんです。現状、SECに定められる独立性と呼ばれる規制ルールに違反しているわけではないけれど、YouTuberとしての影響力が強くなるにつれて抵触するリスクが高くなってしまう。そこで、監査法人の規制対応部門から「当該メーカーの車両について一切言及しない」か「正職員を辞めて監査業務への関与をなくす」か、という2択を兼業の条件として迫られました。

――悩ましい2択ですね。

あま猫 しかも、車両の購入自体は独立性違反にならないので、既に当該自動車メーカーの車両を所持していたんです。車系YouTuberとして活動していく上で、愛車に一切言及しないのはさすがに無理だなと。当時の上司や監査法人の代表、トップの方とも直接会話をしたところ、どうにか正職員とYouTubeを両立する手段がないかと親身に相談に乗ってくださり、会社自体はとても素敵なカルチャーでした。最終的には、自由度を優先し退職することを選びましたが、この監査法人に入らなければYouTube自体、副業として認められていなかったですし、最初のきっかけとなるフェラーリも購入することができなかったと思うので、本当に感謝しています。

――幼少期の体験や営業事務としての勤務経験、会計士の資格取得からYouTubeでの活動まで、これまでの経験のすべてが、現在のあま猫さんにつながっているのを感じます。

あま猫 そうですね。1個でも欠けていたら、今の自分はないのかなと思っています。

〈月間の維持費は200万円近く、駐車場代だけで「家賃一部屋分」…フェラーリ・ランボルギーニなど高級車7台を所有する女性YouTuberが明かす「リアルなお金事情」〉へ続く

（nakamura omame）