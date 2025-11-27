〈「納豆1パックを家族で分け合う」貧困生活から一転、フェラーリ・ランボルギーニなど高級車7台を所有…セクハラ被害から“逆転”した女性YouTuber・あま猫の“壮絶な過去”〉から続く

車系YouTuberとして、現在7台の高級車を所有するあま猫さん。登録者数約40万人を誇る配信者でありながら、公認会計士としての一面も持つ彼女には、フェラーリやランボルギーニを乗り回す現在からは想像もつかない壮絶な過去があった。

月の維持費は200万円近く…パパ活と誤解されることも

――フェラーリをはじめ高級車を複数所有していると、維持費も大変ですよね。実際、いかがですか？

あま猫 今は7台あるので、本当にお金がかかっています（笑）。月の維持費が合計で180万円を超えていて、突発的な出費も含めて月あたりにならすと、200万円近くかかっていると思います。ただ、私は車系YouTuberなので、動画で稼いだお金はできるだけ車の費用に充てたいと思っていて。「今できる精一杯のお金をつぎ込んでやろう」みたいな気持ちがありますね。

――率直に「なぜ高級車をそんなにたくさん持っているの？」と聞かれることも多いのでは？

あま猫 よく聞かれます（笑）。監査法人にいたときにフェラーリを1台購入したんですが、ローンの審査がめちゃくちゃ通りやすかったんですよね。実際、車の購入費にはYouTubeで得た収益を充てていましたけど、監査法人で働いていることで与信を得ることができた。ローンを組まずに現金一括で購入するのはなかなか難しいので、“YouTubeの収益”と“会計士としての信頼”という2つの合わせ技が使えたことが、一番の理由かなと思っています。

――事情を知らない人から妬まれることもありそうですが……。

あま猫 そうですね。特に監査法人にいた頃は、「どこの監査法人にいて、何の仕事をしている」ということには一切触れてはいけなかったんです。なので、「具体的にどういう仕事をしているんだ」と聞かれても、そこを説明できないもどかしさはありました。「パパ活」とか「港区女子」みたいなワードが流行っていて、「この人も一緒だ」と思われることが多かったので、言えない葛藤はすごくありましたね。

――たしかに、「正真正銘、自分で買ったものだ」と証明したくなりますよね。

あま猫 そうなんです。本当に誰かに買ってもらっているとしたら、何を言われてもいいんですけどね（笑）。でも、具体的な話ができなかったとしても、「お金はYouTubeで稼いで、与信は監査法人で得ている」という説明を聞いて納得してくれる方も多かったので、それで納得しない方をいくら説得しても仕方ないのかな、と途中からは割り切ることにしました。

――ちなみに、今の収入源は？

あま猫 YouTubeの広告収益や案件でいただいたお金、それから今は、自分で独立して法人経営もしています。コンサルティング業務の報酬もありますし、会計士として講演会に登壇したり、企業の会計研修の設計や講師を務めたりすることもありますね。

大型車ならではの大変さは「機械式駐車場には入らない」「Googleマップは向いていない道を勧めてくる」

――いつ頃からYouTubeの収入が本業を上回ったんですか？

あま猫 実は監査法人で週5日働いていたときから、YouTubeの収入の方が多かったんです。なので、お金のことだけを考えるのであれば、正直、監査法人をやめてさっさとYouTubeに振り切った方がよかったんですけど、やっぱり社会の一員として“ちゃんと組織に所属する”というのは、私にとってすごく大事なことで。会計士としてのキャリアを捨てたくなかったので、YouTubeでいくら稼げるとしても、できる限りは監査法人にいたいなと思っていました。

――一般的な公認会計士としての収入を考えても、それを上回るとなるとやはりYouTuberって夢がありますね（笑）。

あま猫 そうですね（笑）。私もYouTubeを始める前には、登録者数100万人くらいの人がスーパーカーを買ったり、豪邸に住んでいたりするのを見て、「すごいなぁ」と思っていました。でも実際にやってみると、毎日こまめに投稿を続けていけば、意外と登録者数はそこそこな規模でも、それ一本で生活していくことはできるんだなと気づきました。

――先ほど維持費のお話は伺いましたが、管理そのものも大変なのでは？

あま猫 その日に乗る車は気分で選びますが、なるべく満遍なく乗れるようにローテーションを組んでいます。フェラーリとかは、2週間乗らないだけでバッテリーが上がっちゃうんですよ。一度、4台持ちになったときに1台バッテリーを上げちゃって、「維持するのがきついかな」と思ったこともありましたけど、意外とローテーションを組めばなんとかなるなと。複数台の車を持つことへの耐性もついてきたので、今は台数の上限は気にせずに乗っています。

――都内だと、スーパーカーを持つだけでも苦労がありそうです。

あま猫 駐車場代だけで1台あたり5〜6万円することがザラなので、田舎の家賃一部屋分くらいかかりますよね。道は狭いし、首都高は複雑だし、機械式駐車場には入らない。出先でも事前に駐車場を調べてからじゃなければ出かけられないですし、Googleマップも大型車には向いていない道を勧めてくるので、未だにビビりながら運転しています（笑）。

ここまで車に惹かれた理由

――あらためて、「なぜそこまで車に惹かれたのか」を伺えますか？

あま猫 もともと岐阜県の主要駅から離れた地域に住んでいたので、車がなければ何もできない場所ですし、交通の手段の1つとしか考えていませんでした。でも、自分が運転するようになってみると「車って楽しいな」という発見があって。そこから『頭文字D』や『ワイルド・スピード』にハマって、「そういうスポーツカーに乗ったらどんな感じなんだろう」と。物語にある描写を自分も体験できるのかな、という期待がすごく大きかったです。

――実際、スポーツカーに乗ってみていかがでしたか？

あま猫 最初にマニュアル車を運転したときに、「自分で車を操作するってこういうことか」と思いました。本当に漫画や映画にあるような感覚がリアルに伝わってくるので、喜びがありましたね。WRXを買ってすぐは『頭文字D』への憧れの気持ちが強かったので、夜な夜な峠道に走りに行ったり、ドリフトしながら走るような集会を見に行ったりして、「すごーい！」と興奮していました（笑）。

――デートもやはりドライブが多い？

あま猫 そうですね。実は今までお付き合いした人で、車を持っている人はゼロなので（笑）、私の車でデートしたり、旅行することが多かったです。

――もともと運転は得意だったんですか？

あま猫 いや、そんなことはなくて。実は免許を取る際の適正試験のときに「あなたは運転しない方がいいです」みたいな結果が出て、未だに何がダメだったのかわからないままなんです（笑）。

――今日の取材にもフェラーリで来ていただきましたが、やはり注目を集めますよね。

あま猫 そうですね。たとえ動画に出さなかったとしても、どこで誰が見ているかわからないので、めちゃくちゃコンサバティブに安全運転です。スーパーカーなのにカッコつかない気もするんですけど（笑）。

――車体が大きいですし、あま猫さんの車だという目印みたいなものですもんね。

あま猫 しかもフェラーリやランボルギーニは細かく仕様を変えられるので、まったく同じ車ってほぼないんですよ。「あの仕様だったら、“あま猫号”だ！」と特定されてしまうので、フェラーリで追突事故に遭ったときには、私が公表する前に「あま猫じゃない？」と拡散されてしまって。本当は事故後の手続きなどが片付いてから公表したかったのですが、視聴者さんからの問い合わせも増えてしまって急いで動画を出した、ということもありました。

「車好きが集まるパーキングエリアのようなスポットに行くと、ものすごく声をかけられるようになりました」

――監査法人をやめてからは顔出しで動画を配信されていますが、YouTubeをはじめて生活に変化はありましたか？

あま猫 車好きが集まるパーキングエリアのようなスポットに行くと、ものすごく声をかけられるようになりました。自分としては、ただカメラに向かって話しているだけなので、そんなにたくさんの人に見てもらっているという自覚がなくて。「こんなに影響が出ているんだな」と思いましたね。

――では、もしもあま猫さんを見かけたら……？

あま猫 話しかけていただけるのは、すごくうれしいです。私は動画で「ご安全に」と敬礼ポーズをしているんですが、視聴者のみなさんは私が人見知りなことをご存知なので、無言でそのポーズをしてくださったりもします（笑）。

