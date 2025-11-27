〈月間の維持費は200万円近く、駐車場代だけで「家賃一部屋分」…フェラーリ・ランボルギーニなど高級車7台を所有する女性YouTuberが明かす「リアルなお金事情」〉から続く

車系YouTuberとして、現在7台の高級車を所有するあま猫さん。登録者数約40万人を誇る配信者でありながら、公認会計士としての一面も持つ彼女には、フェラーリやランボルギーニを乗り回す現在からは想像もつかない壮絶な過去があった。

あま猫さん ©佐藤亘／文藝春秋

最初は「素人は黙ってろ」「経験の長い方が正しい」という“車業界特有”のカルチャーに苦戦

――車系YouTuberとして、動画を出す上で意識していることを教えてください。

あま猫 私はいろんな車に乗ってはいますけど、特段車に詳しいかと言われたら、ジャーナリストのような知識は全然ないんです。なので、新車をレビューするような専門的なチャンネルではなく、車たちとの日常を映すチャンネルとして、その差別化は考えるようにしています。業界内では、車屋さんもパーツメーカーさんもYouTubeをやられていたりするので、“プロと素人”という線引きをしっかりした上で、あえて素人としての気持ちをどんどん出していきたいな、と思っています。

――車に詳しくない人が見ても、楽しめるような動画に？

あま猫 そうですね。私のチャンネルには「車好きを1人でも増やしたい」という運営ポリシーがあるんです。専門知識をしゃべり続けるような動画では車界隈から外へは広がっていかないですし、業界人が素人に教えるような“上から”の構図になるのもすごく嫌で。だからこそ、素人目線で語ることが重要になってくると思うし、車系YouTuberとして活動を始めて5年くらい経ちますけど、「永遠の素人でいたいな」と思っています。

――YouTuberとして活動する中で、辛かったことや大変だったことはありますか？

あま猫 業界的に「新参者や素人に厳しい」という側面はありますね。私も発信する中で、「素人は黙ってろ」みたいに業界の人に怒られたりもするんですよ。この手の批判の仕方って議論を進めずまったく意味がない批判なので、そこそこ大きな企業でサラリーマンをやっていたら絶対に出てこないワーディングなんですけど……。車業界はそれが強めというか、言語化しない、情報の非対称性が高さを持ち続ける、昭和気質な感じがありますね。オープンマインドな議論だとか建設的な議論をしていくというよりは、「経験の長い方が正しい」「●●とはそういうものだから」からくる相手を押し込めちゃうというか。その辺のカルチャーが大変と感じています。（笑）

――男性が多いから、というのもありそうですね。

あま猫 そうですね。女性かつ素人意見は軽んじられちゃうところもあるので、「あまり快く思われてないのかなぁ」とは思います。でも、そこは時代とともに変わっていくと思うので、今はちょうど転換の時期なのかなとも思っています。

――そのあたり、実感として変わってきているところはありますか？

あま猫 これは少し話が違うかもしれませんが、発信し続けると認識が変わってきます。私が最初にフェラーリを購入したときには「パパ活だ」「男がいる」とめちゃくちゃ言われましたけど、最近は「金持ちがお金を見せびらかすようなことをするな」という批判に変わってきました。別にお金持ちなわけではないのですが（笑）。実はそれだけでも進歩でして。「女だから買ってもらっている」という意識は少しずつ変わってきたような気もするので、続けてきてよかったなと思っています。

事故で泣く泣く手放した愛車が「修復歴なし」として市場に…

――とはいえ、やはり批判コメントは届くわけですね……。これまで車系YouTuberとして活動する中で、ピンチはありましたか？

あま猫 実は、中古車業界の人たちに怒られた事件がありまして。以前、フェラーリの488スパイダーに乗っていたんですが、その車が追突事故の被害を受けて、残念ながら手放すことになってしまったんです。お世話になっていた正規ディーラーから「もし直したとしても、（フェラーリの正規の手法にて修理をすると）修復歴が残ってしまう。そうなると資産価値が一気に下がるので、“保険を使って手放す”という形を取らなければ1000万円以上の損失が生じる」と言われてしまって泣く泣く手放しました。

でもそれから8カ月後、車体番号もまったく一緒のフェラーリが「修復歴なし」として市場に出回っていたんです。「修理をしても修復歴が残るって聞いていたのに、なんでなんだろう」と素直な感想を発信したら、「そんなのは業界では当たり前だ」という反応を多くいただきました。

素人目線で「なんで？」と思ったけれど、業界の人からするとタブー視されているような問題だったらしいんですよね。掘り下げてみると、走行安全性が担保される本来あるべき修理方法を用いることなく、車両の資産価値だけを保持するために修復歴として残さない修理方法を採用したり、なかには開示すべき修復歴を恣意的に隠すような修理をする業者さんもいるみたいで。

そういう実態があることを学ぶ機会になったのでよかったなと思いますが、純粋な疑問から生まれた消費者目線の問題提起をしたところ「これが当たり前なのだから営業妨害だ！ 謝罪しろ！」といった連絡が大量に来たので、ちょっと心が折れそうになりましたね。

――動画を投稿する際には、すべてご自身の判断で出しているのでしょうか。

あま猫 基本的には自分で判断するようにしています。ただ、最近は業界側の人にも自動車業界に属する人たちの“感覚”を参考程度に教えてもらうようにはなりました。自分が業界外にいる人間だからこそ、「これは本当にあるべき姿なのか」と疑っているところもあって。これはただ単に業界の人の意見を聞くというよりは、業界の人の捉え方や従来の慣習など知っておかなきゃいけない情報を踏まえた上で、ゼロベースでの素直な視点で語ることを意識しています。むしろそういったギャップがある問題を取り上げるようにしています。

“車好きを増やすこと”を目的に新たな挑戦をしたい

――今後、挑戦したい動画企画はありますか？

あま猫 先ほど申し上げたカーライフとしての在り方だとかカーライフの接点における「これ本当に正しいの？」系の問題の提起は継続していくにしても、もう少し緩い視点の企画として、今現在、日本一周企画で全国各地を周っていますが、田舎にフェラーリやランボルギーニで行くと、おじいちゃん、おばあちゃんが「なんだ、この車!?」とビックリして話しかけてくれることが多いんです。車があることで、その土地の人たちとも自然とお話しできるのが嬉しくて。それと同じようなことを海外でもできたらいいな、と思い始めたところですね。

――もともと人見知りとのことですが、YouTubeをはじめて克服できたのでは？

あま猫 でも、自分から話しかけるというよりは、車を通じてコミュニケーションしているだけなので、根本的には変わっていないかもしれません（笑）。ただ、今までは「話しかけないでほしい」と思っていたところに楽しさを見いだせるようになったのは、YouTubeを始めてからの大きな変化だったかなと思います。

――海外進出については、やはり“車好きを増やすこと”を目的に？

あま猫 そうですね。実際に海外の方からの日本車の人気を実感することが多いんです。たとえば日本でGT-Rを運転していても、日本人の方からはカメラを向けられることは滅多にありませんが、海外の方はよく写真を撮られますし、サムズアップしてくれたりもします（笑）。なので、「日本車の魅力を伝える」という意味でも、日本車で海外に行くのはすごくいいことなのかなと思っています。

また、海外でのカーライフってどんな形なのか？ ということも知りたかったりもします。

――ご自身の展望としてはいかがですか？

あま猫 自分の欲望で言えば、「車たちを入れる大きなガレージハウスがほしい」という夢があります。こだわったガレージハウスを自分で建てたいと思っているので、まだまだ先のことだろうな、とは思いますね。ただ、そこに並べたい車を買えるように、これからもYouTubeの発信を続けていけたらいいなと思っています。

「（車は）ただの移動手段ではなく、家族だったり、ペットのような感覚に近いのかなと思います」

――それでも、YouTube一本には絞らず？

あま猫 YouTubeに関しては、「自分がまだ比較的若い女性だから再生数が取れている」というのもあると思うんです。だからこそ、そこに頼りきりにならずに、ビジネスパーソンとして活躍していきたいとはずっと思っていて。会計士としての仕事は、今後の自分を守るためのものでもあるし、活動の幅も広げられる重要な武器だと思っているので、これからも変わらず続けていきたいですね。

――この取材中、あま猫さんの表情や「車たち」と呼ぶのを聞いて、車も家族という意識なのかなと感じました。

あま猫 それはすごくありますね。今までにも金銭的な制約で買い替えざるを得ない状況になったとき、動画に出せないほど落ち込んで、泣いたりすることもあって。車に愛情が入りすぎちゃうこともあるので、それは車系YouTuberとしてはよくないのかなとも思ったりします。でも、日本一周企画などで遠方に行ったりすると、車との思い出がたくさんできるんですよね。なので、やっぱりただの移動手段ではなく、家族だったり、ペットのような感覚に近いのかなと思います。

――たしかに車って、ただの物ではない、どこか特別な存在な気がしますよね。それでも、車系YouTuberとして割り切らなきゃいけないところもあると。

あま猫 そうなんです。実はまだまだ乗りたい車がたくさんあるので、本当は今の愛車を手放すことなく、なんとかお金が続けばいいのにな、と思っています（笑）。

