¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¼è¤ì¤¿¤±¤ÉÃ£À®´¶¤Ï¤Ê¤¤¡×µð¿Í¡¦ÂçÀª¤¬½é¤ÎºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®¤Ë¤âËþÂ¤»¤º¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤ª¤Í¤À¤ê¤ÏÂ¨»þÅ±²ó¡ÚNPB¥¢¥ï¡¼¥É¡Û
¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤ÎÂçÀªÅê¼ê¤¬26Æü¡¢Ç¯´ÖÉ½¾´¼°¡ÖNPB AWARDS 2025 supported by ¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÀªÅê¼ê¤Ïº£µ¨Ãæ·Ñ¤®¤È¤·¤Æ62»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£8¾¡4ÇÔ1¥»¡¼¥Ö¤ÇËÉ¸æÎ¨2.11¡¢¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Î54HP¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢½é¤ÎºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®Åê¼ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÅ¾å¤Ç¡ÖÌî¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¼è¤ì¤¿¾Þ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿ÂçÀªÅê¼ê¡£¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î62ÅÐÈÄ¤Ë¤Ï¡Ö¥±¥¬¤Ê¤¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤»¤¿¤Î¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤è¤¯Åê¤²¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¼èºà¤Ç¤Ï¥·¡¼¥º¥óÁ°¤Ë°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤È¸ò¤ï¤·¤¿¡È¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ»ØÎá¡É¤òÃ£À®¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤´Ë«ÈþÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹(¾Ð)¡£ÌóÂ«¼é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡×¤È´ÆÆÄ¤Ø¤ª¤Í¤À¤ê¤ò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¤·¤«¤·¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤´Ë«Èþ¤ä¤á¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÂ¨»þÅ±²ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¿ô»úÅª¤Ë¤â¤â¤Ã¤È²þÁ±¤¹¤Ù¤ÅÀ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Ã¥»°¿¶Î¨¤È¤«¤ÏÍî¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¼è¤ì¤¿¤±¤ÉÃ£À®´¶¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿ÂçÀªÅê¼ê¡£²Ú¤ä¤«¤ÊÉ½¾´¼°¤Î¾ì¤Ë¡ÖÍèÇ¯°Ê¹ß¤â³èÌö¤·¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¥ª¥Õ¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£