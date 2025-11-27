ヒロミ＆相葉雅紀、“お困りごと”解決のため中学校にサプライズ訪問 先生も思わずうっとり
タレントのヒロミ、嵐の相葉雅紀が出演する、テレビ朝日系バラエティー『相葉ヒロミのお困りですカー？』2時間SPが27日午後7時から放送される。
【写真】全校生徒が絶叫！サプライズで登場した相葉雅紀＆ヒロミ
今回の舞台となるのは、ヒロミの地元・東京都八王子市。山奥にある恩方地区に向かった2人は、“祈りの山”として住民たちに親しまれている小さな山の持ち主のお困りごとに挑む。【この山が古墳かどうか知りたいので調べてほしい】と言われたヒロミは、思わず「壮大だなぁ」と苦笑い。
しかし、日々発掘作業に従事している東京大学の考古学専門の博士の「実は八王子にも古墳がある。この近くで遺跡が発見されている」という言葉にがぜんやる気に。「地元で古墳が見つかったらうれしいよね」と、おなじみのボヤキモードから一転、3割増しで調査に臨む。さらに、武田家の埋蔵金伝説まであると聞いた相葉も「今日は夢がありますね！」と、気合十分。
「古墳なら棺を入れる穴があるはず」と言われた2人は、博士や古墳や遺跡調査の専門家とともに穴探しからスタート。ようやく手応えを感じた箇所を重点的に調査することに。しかし、そこには草木が生い茂っているうえに、巨大な丸太が積み重なっていて…。すると、途方に暮れる2人の前に、地元の造園業者の方々が現れます。2人は頼もしい助っ人たちとともに、木を伐採したり、丸太をどかしたり、チェーンソー片手に大奮闘。さらには地中レーダーまで駆使し、山の内部に広がる穴を調べる。はたして、ヒロミと相葉は古墳を見つけて歴史に名を残すことができるのか。
続いては、恩方中学校の生徒からの【恩方は山奥すぎて有名人が来ない】というお困りごと。そこで2人は、番組のラッピングバスに乗って中学校をサプライズ訪問することに。何も知らずに体育館に集められた生徒たちの前に2人が登場すると、割れんばかりの大歓声が巻き起こり、中には感激して泣き出す生徒も。「念願の有名人が来てくれてうれしい！」と大興奮の生徒や、「かっこいい…」と思わずうっとりした先生の熱烈歓迎を受けた2人が、学校中のお困りごとを全力で解決していく。
【育児休業に入ることを生徒たちにまだ切り出せていない】という先生のお困りごとでは、ヒロミと相葉がさんざん悩んだ末に逆サプライズ作戦を実施することに。すると、クラス全体を巻き込んだこの逆サプライズ作戦は感動的な展開に。生徒と先生の温かい絆にほっこりする。
ほか、【長年の汚れが蓄積している調理室のシンクをキレイにしてほしい】という先生や、【サルやイノシシが出て怖い】という生徒のお困りごとにも、2人は全力投球で臨む。
