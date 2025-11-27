天ぷらなど使用済み食用油が飛行機の燃料になる（写真：HikoPhotography/Shutterstock.com）

地球温暖化対策などについて話し合う「COP30（第30回国連気候変動枠組み条約締約国会議）が閉幕した。合意文書は採択したものの、化石燃料からの脱却に向けた行程では意見がまとまらなかった。米国で温暖化対策に後ろ向きなトランプ政権が誕生するなど、脱化石燃料には逆風が吹く中、日本では航空業界に期待されている脱炭素燃料の取り組みにも慎重な見方が出ている。

（志田 富雄：経済コラムニスト）

「2030年までに国内航空各社の燃料10％をSAF」が政府目標

SAFという言葉を聞いたことはあるだろうか。英語のSustainable Aviation Fuelの頭文字をとった略称であり、日本語では「持続可能な航空燃料」とか「再生航空燃料」と訳される。使い終わって廃棄される食用油やサトウキビ、トウモロコシといった農産物を利用してつくられる航空燃料だ。

国土交通省によれば、1人あたりの移動に発生する二酸化炭素（CO2）排出量で飛行機は自家用車に次いで多く、鉄道の5倍に達する。これを何とか減らそうと航空業界や各国政府が動き出し、日本も2030年までに国内航空各社が使う燃料の10％をSAFにする目標を決めた。

だが、日本経済新聞の記事でも報じられているように、思ったように利用は進んでいない。普及のカギを握るのは原料確保と生産コストの引き下げだ。

航空燃料以外では、自動車燃料にバイオエタノールなどを混ぜる対応が、すでに米国やブラジルなどで進んでいる。ブラジル政府は今年、国内で一般的に販売されるガソリンについてエタノールの混合率を27％から30％に引き上げた。ただ、背景にあるのは環境対策より、農家支援や石油の高騰対策といった側面が大きかった。ブラジルは世界最大のサトウキビ生産国。輸入ガソリンにバイオエタノールの混合を義務付けたのは1930年代に遡る。

米国も状況は似ている。1980年代からトウモロコシの過剰生産と価格低迷をどう解決するかに悩んでいた。トウモロコシ生産者の支援とエネルギーの安全保障、おまけに環境対策にもなると考えたのが、トウモロコシでバイオエタノールを生産し、それをガソリンに混合する方法だ。2005年エネルギー政策法（Energy Policy Act of 2005）で再生可能燃料基準（RFS）が導入され、今日に至る。

今年度の米農務省見通し（11月公表統計）でトウモロコシのバイオエタノール製造向け需要は56億ブッシェル（トウモロコシの1ブッシェルは約25.4キロ）と内需全体の43％を占め、輸出量（30億7500万ブッシェル）を大きく上回る。

温暖化対策に背を向ける米トランプ政権は船舶の脱炭素にも反対し、脱炭素に賛同する国には米国港湾への入港禁止、港湾使用料の上乗せ、船員のビザ制限などを示唆。国際海事機関（IMO）による新規制導入は延期を余儀なくされた。

ところが、自動車燃料についてはトランプ政権の姿勢が異なる。RFSの一部を見直し、米国内でのガソリンやディーゼル燃料（軽油）に混合するバイオ燃料の量を増やそうとしている。

狙いは共和党支持者が多い穀倉地帯の農家支援だ。

トランプ政権の出方が影響を与える可能性も

トウモロコシを原料にするバイオエタノールや大豆油から製造するバイオディーゼル（軽油に混合）は原油、天然ガスと同じ自国産のエネルギーとして税制面でも手厚く支援する方針だ。国内の自動車燃料だけでは伸び悩むエタノール需要を引き上げるため、トランプ政権がエタノール輸出やSAF利用を推進することは十分考えられる。

米国やブラジルのように広大な農地を持ち、持て余すほどの農産物を生産できる国ならそれでいい。一方、主食のコメさえ価格が高騰してしまった日本では、農産物から燃料をつくろうとすると「原料をどうする？」という問題がまず出てくる。

経済産業省・資源エネルギー庁は、2030年に国内で供給するジェット燃料の10％をSAFに置き換えると、国内の航空会社、日本に来た海外航空会社の飛行機に給油する分を合わせ172万キロリットルのSAFが必要になると試算する。重さに換算するとおよそ130万〜140万トンもの規模になる。

2024年1月時点で石油元売りなどが公表した計画で製造能力は192万キロリットルまで増える見通しだが、「原料確保や技術開発等の不確実性あり」という但し書きが付く。

SAFの製造方法は大きく3種類に分けられる。ひとつは廃食用油などを原料につくるもので、次にサトウキビ、トウモロコシなどの農産物や古紙などからエタノールをつくり、それを改質する方法。そして、将来的に考えられているのがCO2と水素から「合成燃料」を製造する方法だ。ただ、日本政府がSAF利用率10％を目標とする2030年まであと5年しかないので、現時点では主に廃食用油やエタノールの利用が想定される。

すると、「日本は廃食用油をリサイクルすればいいじゃないか！」と考える人は多いだろう。ところが、そう簡単にはいかない。

廃食用油リサイクルだと原料の奪い合いに

国内ではすでに多くの廃食用油が再利用されているからである。廃食用油の回収業者などで組織する全国油脂事業協同組合連合会（全油連、東京・文京）のまとめで、2021年度に国内で消費された食用油は約248万トン。そのうち、業務用に消費された206万トンから38万トンを回収・精製して再利用された。用途でもっとも多い20万トンは、動物性油脂などと混合して主に養鶏産業向けの配合飼料に使う。食品の供給過程で消費された食用油が再利用され、食肉や鶏卵の生産を支援する仕組みができあがっている。

廃食用油のリサイクルは、このように量と品質が安定した食品企業や外食チェーンなどから進んだため、もっと増やす手はある。家庭の食用油を回収場所に集め、利用する取り組みも札幌市や京都市が取り組んでいる。東京都はSAF製造につなげる回収促進事業としてイトーヨーカ堂や日揮ホールディングスなどと協定を結んだ。

それでも、2030年目標を満たす130万〜140万トン規模のSAFを製造するだけの廃食用油を本当に集められるかどうかは疑問だ。再生した食用油は2021年度に先行する海外に12万トンが輸出されており、製造能力の拡大とともに内外で奪い合いが激しくなることも予想される。既存の飼料向け需要にも影響しかねない。

それだけではない。現在のジェット燃料に比べ価格が高くなってしまうという問題もある。

前述の日本経済新聞の記事では、コスモエネルギーホールディングスが4月に国内で初めてSAFの量産を始めたものの、他の工場稼働は難航している様子を伝えている。SAFの価格が高く、航空会社が購入を渋っているからだ。

買い手が購入契約をしなければ設備投資に踏み切れない。6月に開かれたSAF推進に向けた官民協議会。会合は非公開だが、公開された資料を見ると国内航空会社で構成する定期航空協会は「国産SAFの価格はジェット燃料の3倍以上と高額であり、このままでは事業継続が困難」としている。

国内航空大手をはじめとする計16社で2022年3月、SAFの商用化や普及拡大に取り組む団体を設立し、活動してきたが…（写真：つのだよしお/アフロ）

ある程度予想されたことだが、政府が目標実現の但し書きに残した「不確実性あり」の懸念が現実味を帯びている。SAFに限らず、脱炭素で供給されるエネルギーや素材は高コストとなり、それを転嫁した価格を買い手が受け入れてくれるかどうかが大きな課題になる。

欧州は脱炭素という理想に向かって進むが…

米国やブラジルには増産余地があるかもしれないが、それでも利用できる農地は限られる。急速なバイオ燃料の推進が食料需給を逼迫させたり、森林破壊につながったりするリスクをどう防ぐかも重要だ。

欧州議会は2023年に再生可能エネルギー指令（RED）を改定するとともに新たな航空ルールを決定。このルールは域内の空港と燃料供給者に対し、グリーン燃料の利用比率を順次引き上げる（2025年当初は最低2％、2050年には70％）ことを義務付けた。

新ルールでグリーン燃料と認められるのはCO2と水素から製造する合成燃料のほか、原料を農林業の残さ、廃食用油などの廃棄物、動物性油脂、藻類などに限定。パーム油はもちろん、大豆や食用作物由来、飼料を原料にする燃料は持続可能なグリーンと認めない。

脱炭素に向けた理想に進む欧州の政策について、国内の航空業界は「欧州型のSAF混合義務化は市場を歪ませ、逆に普及を阻害する」と考える。SAFの利用促進という目的は分かりやすいが、実際に動き始めるとさまざまな問題が浮かび上がってくる。各国の思惑、企業の利害を調整しながら世界全体で脱炭素に取り組まなければならない難しさがSAFにもある。

筆者：志田 富雄