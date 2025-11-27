いたって健全に「イライラ」を落ち着かせる方法・ベスト1とは何か。

次々と新たなビジネスを仕掛ける稀代の起業家、佐藤航陽氏。「これからどう生きるか？」を徹底的に考察した超・期待作『ゆるストイック』を上梓した。これからの生き方として重要なキーワードは、「ストイック」と「ゆるさ」。令和のヒーローたち（大谷翔平、井上尚弥、藤井聡太…）は、なぜストイックに自分に向き合い続けるのか。『ゆるストイック』では、「どのように日常を過ごしていくべきか」を言語化し、誰でもできるプロセスとしてみなさんに共有する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

イライラを溜め込まない習慣

イライラは自然な感情ですが、溜め込みすぎると心身に悪影響を及ぼします。

小さな不満を放置することでストレスが蓄積し、やがて爆発したり、慢性的な疲労や人間関係の悪化につながります。

ゆるストイックに生きるためには、イライラを溜め込まない習慣を持つことが大切です。

感情を「言葉」にする

イライラを溜め込まない第一歩は、感情を言葉にすることです。

紙に書き出す、信頼できる人に話すなど、外に出すことで気持ちが整理されます。

言葉にすることで、「漠然としたイライラ」が「具体的な課題」に変わり、対処がしやすくなります。

イライラは小さいうちに処理する方が簡単です。

違和感を覚えた段階で対応することで、大きなトラブルを防げます。

たとえば、仕事で不満を感じたら、「自分はこう感じている」と早めに共有することが効果的です。

積み重ねる前に解消することが習慣化の鍵です。

「発散のルーティン」を持つ

イライラを健全に発散する方法をあらかじめ用意しておくことも有効です。

運動、趣味、瞑想など、自分に合ったリフレッシュ法を取り入れることで、感情を溜め込みにくくなります。

定期的な発散が、心を安定させる仕組みとなります。

イライラを完全になくすことはできませんが、溜め込まない習慣を持つことで心の健康を守れます。

言葉にする、小さなうちに処理する、発散のルーティンを持つ。

これらを続けることで、イライラはコントロール可能な感情になります。

冷静さを保ちながら前進する姿勢。これが「ゆるストイック」の実践です。

私たちもまた、イライラを溜め込まず、ゆるストイックに生きましょう。

佐藤航陽（さとう・かつあき）

株式会社スペースデータ 代表取締役社長

1986年、福島県生まれ。早稲田大学在学中の2007年にIT企業を設立し、代表取締役に就任。ビッグデータ解析やオンライン決済の事業を立ち上げ、世界8ヵ国に展開する。2015年に20代で東証マザーズに上場。その後、2017年に宇宙開発を目的に株式会社スペースデータを創業。コロナ禍前にSNSから姿を消し、仮想現実と宇宙開発の専門家になる。今は、宇宙ステーションやロボット開発に携わり、JAXAや国連と協働している。米経済誌「Forbes」の30歳未満のアジアを代表する30人（Forbes 30 Under 30 Asia）に選出される。最新刊『ゆるストイック』（ダイヤモンド社）は8.5万部を突破した。

また、新しくYouTubeチャンネル「佐藤航陽の宇宙会議」https://youtube.com/@ka2aki86をスタートさせた。