エックスを今すぐやめるべき「たった1つ」の理由とは？

スマホ・テレビ・ゴシップ……日常生活の99％はムダだらけ。しかし、ムダを捨てるためにいくら効率を良くし、生産性を上げても、他人の期待に応えているだけで、自分のためになっているわけではない。「依存のプロ」GoogleとYouTube出身の著者が生み出した、自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」とは？ 27言語で刊行され、世界で累計30万部を突破している『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに解説する。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

「気づけばついスマホを触ってしまう」ことはありませんか？

気づいたらスマホを眺めて2時間が経っていた。

友人と会っていても、ついスマホを触ってしまう。

あなたも、そんな経験はないだろうか？

SNSから脱却すべき、たった1つの理由

グーグル出身のジェイク・ナップとユーチューブ出身のジョン・ゼラツキーが、自分の時間を生み出すための戦略をまとめた『とっぱらう』には、こう書いてある。

ツイートを共有する、フェイスブックを更新する、インスタグラムに写真を載せるといった行動は時間クレーターの元凶だが、それらが危険な理由がもう1つある。「見せかけの達成感」を得られるのだ。

ネット上のやりとりにコメントすると、何かをやり遂げたような気になり、「仕事をしたぞ！」と脳が知らせてくる。

だがネット上のコメントは、100個のうち99個までが取るに足りないものだし、それなりの代償を伴う。つまり、ハイライトに費やしていたはずの時間と労力が奪われるのだ。見せかけの達成感は、本当にやりたいことに集中する妨げになる。

――『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』より

SNSには、「見せかけの達成感」がつきものだと彼らは言う。

何かをやった気になっても、実際には手元に何も残っていないことが多い。

自分の時間には限りがある。

今から「自分を本当に満たしてくれるものは何か」を考えてみても、遅くはないはずだ。

（本記事は、ジェイク・ナップ ジョン・ゼラツキー著『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに作成しました。）