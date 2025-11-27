¼Ñ´³¤·¤ÎÃæ¤ËÊ¶¤ì¤Æ¤¿à¥¨¥¤¥ê¥¢¥óá¤Ë4.9Ëü¿ÍÃíÌÜ¡ÖÄ»È©¤¬»ß¤Þ¤é¤ó¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Î½Ð¤Æ¤¤¿¤éµã¤´¤¯¡×
¼Ñ´³¤·¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢àÊÌ¤Î¥ä¥Äá¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡½¡½¡£
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û1100.8ËüÉ½¼¨¡¢4.9Ëü¤¤¤¤¤Í¤Îàº®Æþ¼Ôá¡ÄÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Îà¾×·â¤Î»Ñá¤â
¤½¤ó¤ÊÊó¹ð¤¬X¾å¤òÁû¤¬¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð¤Æ¤¤¿¥ä¥Ä¤È¤Ï¡¢¤É¤¦¸«¤Æ¤âµû¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¨¥Ó¤ä¥«¥Ë¤È¤â°ã¤¦¡¢¤«¤Ê¤êÉÔµ¤Ì£¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ......¡£
2025Ç¯11·î11Æü¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¤ì¤Ô¤à¡Ê¡÷rrepm¡Ë¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¿¤Ù¤Ã¤¿¤¯¤Æ¹Å¤½¤¦¤Ê¡¢¼ØÊ¢¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¤ò»ý¤Ä¡¢¾®¤µ¤Ê¤Ê¤Ë¤«¡£¥À¥ó¥´¥à¥·¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¥·¥ã¥³¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê......Çò¤¤Â¦¤ÎÀèÃ¼Éô¤Ë¤ÏÊ£´ã¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤â¸«¤¨¤ë¡£
¤Á¤ê¤á¤ó¤¸¤ã¤³¤ä¼Ñ´³¤·¤Ë¾®¤µ¤Ê¥«¥Ë¤ä¥¤¥«¤Ê¤ó¤«¤¬º®¤¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¥³¥ì¤Ï......¡©
Ææ¤Îàº®Æþ¼Ôá¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï4Ëü9000·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¡Ê26ÆüÃë»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼Ñ´³¤·¿©¤Ù¤Æ¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Î½Ð¤Æ¤¤¿¤éÂ¿Ê¬µã¤´¤¯¡£¤Õ¤Ä¡¼¤Ë¡×
¡Ö±§Ãè¤«¤éÍè¤¿À¸Êª¤ß¤¿¤¤¡×
¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤ ¿Í¤È¤«¿©¤¦¥¿¥¤¥×¤Î±§Ãè¿Í¤Î±§ÃèÁ¥¤Ý¤¤¡×
¡Ö¸ÅÂåÀ¸Êª¤ÎÀ¸¤»Ä¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê·Á¡×
¡Ö¤³¤ÎÆæÀ¸Êª¤ÎÌÜ¡©¤é¤·¤¤â¤Î¤ò¸«¤Æ¤«¤éÄ»È©¤¬»ß¤Þ¤é¤ó......¡£¤¾¤¾¤¾¤Ã¤Æ¤¹¤ë¡¢¡×
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï12Æü¡¢¤Þ¤º¤ÏÈ¯¸«¼Ô¤Î¤ì¤Ô¤à¤µ¤ó¤Ë¾Ü¤·¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¿©¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¾¯¤·¸å²ù¡×
¤ì¤Ô¤à¤µ¤ó¤¬àÆæÀ¸Êªá¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Ñ´³¤·¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥µ¥«¥â¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡Ë¤¬ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö±öÌµÅº²Ã·ò¹¯¤¿¤Ù¤ë¾®µû¡×¤ÎÃæ¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£¹ñ»º¥«¥¿¥¯¥Á¥¤¥ï¥·¤À¤±¤¬¸¶ºàÎÁ¤Î¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÈ¯¸«¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢¤è¤¯¥·¥é¥¹¤ä¤Á¤ê¤á¤ó¤Ê¤É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Ó¤ä¥«¥Ë¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¤Ä¤±¤¿»þ¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ø¥é¥Ã¥¡¼¤Á¤ã¤ó¡Ê¥é¥Ã¥¡¼À¸Êª¡ËÈ¯¸«¢ö¡Ù¤È¡¢¾¯¤·¥¦¥¥¦¥¤·¤¿µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¤ì¤Ô¤à¤µ¤ó¡Ë
½é¤á¤Æ¸«¤ëÀ¸Êª¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢»î¤·¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤ê¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ì¤Ô¤à¤µ¤ó¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤Î¸åÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬Ê£¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö¿©¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¾¯¤·¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¿¿µ¶¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¥°¥½¥¯¥à¥··Ï¤ÎÃç´Ö¤È¤¤¤¦¥ê¥×¥é¥¤¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢²áµî¤Ë¥ª¥ª¥°¥½¥¯¥à¥·¤ò¿©¤Ù¤¿ºÝ¤Ï¡Ø³ÌÉÕ¤¤Î³¤Ï·¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ëÌ£¡Ù¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î»Ò¤â¤½¤¦¤¤¤¦Ì£¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤¡¡¢¤ÈÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤é¡¢¿©¤Ù¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê¤ì¤Ô¤à¤µ¤ó¡Ë
¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¼ØÊ¢¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¾õ¤ÎÂÎ¤Ï¥°¥½¥¯¥à¥·¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡½¡½¡©
µ¼Ô¤Ï20Æü¡¢¼Ñ´³¤·¤ä¤Á¤ê¤á¤ó¤¸¤ã¤³¤Ëº®¤¶¤ëÍÍ¡¹¤ÊÀ¸Êª¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¥Á¥ê¥á¥ó¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÂÎ¸³³Ø½¬¥×¥í¥°¥é¥à¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤¤·¤ï¤À¼«Á³»ñÎÁ´Û¡ÊÂçºåÉÜ´ßÏÂÅÄ»Ô¡Ë¤Ë¤â¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï...
¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Æ±´Û³Ø·Ý°÷¤ÎÇðÈøæÆ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤ì¤Ô¤à¤µ¤ó¤¬È¯¸«¤·¤¿àÆæÀ¸Êªá¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡Ö¥¦¥ª¥Î¥¨¤ÎÃç´Ö¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö¥¦¥ª¥Î¥¨¡×¤ÏµûÎà¤ÎÂÎÉ½¤ä¸ý¹ÐÆâ¤Ê¤É¤Ë´óÀ¸¤¹¤ë¾®·¿¤Î¹Ã³ÌÎà¤À¡£³¤¤òÉº¤Ã¤ÆÀ¸³è¤¹¤ëÍÄÀ¸´ü¤Ë¤Ï¡¢¥«¥¿¥¯¥Á¥¤¥ï¥·¤ä¤½¤ÎÃÕµû¤Ëº®¤¸¤Ã¤Æ¤è¤¯µù³Í¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âµùË¡¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Ñ´³¤·Åù¤Î¸¶ÎÁ¤È¤Ê¤ë¥«¥¿¥¯¥Á¥¤¥ï¥·¤òµù³Í¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢Â¾¤ÎµûÎà¤ä¹Ã³ÌÎà¡¢ÆðÂÎÆ°Êª¤Ê¤É¤¬°ì½ï¤Ë¤È¤ì¤ë¤Î¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï²Ã¹©¤Î²áÄø¤ÇÁªÊÌ¤µ¤ì¼è¤ê½ü¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¤¬¡¢¥µ¥¤¥º¤¬¾®¤µ¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ê´°àú¤Ë½üµî¤¹¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÇðÈø¤µ¤ó¡Ë
¤·¤«¤·¡¢µû¤Î¸ý¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ë¤Û¤É¾®¤µ¤¤¤È¤Ê¤ë¤È¡¢³Î¤«¤Ë¼è¤ê½ü¤¯¤Î¤Ïº¤Æñ¤ò¶Ë¤á¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥ª¥Î¥¨¤ÎÃç´Ö¤¬¼Ñ´³¤·¤Ê¤É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
ÇðÈø¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡ÖÌäÂê¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤¿¤À¡¢¥¨¥Ó¤ä¥«¥Ë¤Ê¤É¤ÈÆ±¤¸¹Ã³ÌÎà¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼ÂÎ¼Á¤Î¿Í¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£
¡Ö¸«´·¤ì¤Ê¤¤¸«¤¿ÌÜ¤Ë¶Ã¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿È¶á¤Ê³¤¤Ë¤¹¤à¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¸¤Êª¤òÃÎ¤ë°ì¤Ä¤Îµ¡²ñ¤È¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡×¡ÊÇðÈø¤µ¤ó¡Ë
³Î¤«¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¥ª¥ä¥Ä¤Î¼Ñ´³¤·¤ÎÃæ¤«¤é¥¢¥¤¥Ä¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤â¡¢¶±¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¥é¥Ã¥¡¼¤¬º®Æþ¤·¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê´Ñ»¡¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£