広島・大瀬良大地投手（３４）が２６日、マツダスタジアム内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、現状維持の年俸２億円プラス出来高払いでサインした。来季が２年契約の２年目となる右腕は、楽天への移籍が決まった前田健太投手（３７）との投げ合いを熱望。自身５年ぶりとなる２桁勝利にも意欲を示した。（金額は推定）

先輩右腕の１１年ぶり日本復帰。大瀬良は柔らかい表情で受け止めた。前田の楽天移籍発表に「リーグも違いますし、対戦できるのも限られてくるとは思うんですけど、せっかくなら投げ合いたい」と師弟対決を心待ちにした。

大瀬良と前田は１４、１５年の２年間カープでプレー。メジャー移籍後もオフの自主トレをともにするなど深い関係を築いてきた。「日本にいる時はずっと横にいて、お世話になった方」と改めて感謝の意を示しつつ「なんかこう他球団に行かれるというイメージがまだそんなに湧かないですけど」と正直な気持ちも吐露した。

移籍の正式発表前に前田から連絡があったことも明かした。「『決まった』と。何にせよ日本に帰ってこられるので、おめでとうございますと返事させてもらいました」。熱望する対決が実現すれば示したい姿がある。「マエケンさんがいなくなってから、ここまで成長しましたよというのを実際に見てもらえたら。投げ合って勝てたら最高だなと思います」と青写真を描いた。

自身の現状に目を向けると、今季は２３試合で７勝９敗、防御率３・４８。２年連続の規定投球回には届かず、４年連続で貯金を作れなかった。「もっと良い成績を残して引っ張っていきたかった」と満足感はない。

１０月にはプロ入り後３度目の右肘手術を受けた。すでに２０メートルほどのキャッチボールを再開しており、回復は順調。来春のキャンプインまでにはブルペン投球を再開できる予定で動いており、「一日一日、クリアするべきことをやっていきたい」と完全復活への歩みを一歩ずつ進める。

来季は節目の記録達成にも期待がかかる。歴代１４２人しか達成していない通算１００勝まであと６勝。「そこを目指してじゃなくて、積み重ねていけるように」と大記録は通過点であることを強調した。

来季は６月で３５歳になる。「個人的にはここ数年、勝ち星を伸ばすことができなくてチームに迷惑をかけている。先発をやるなら２桁はもう一回勝ちたい。僕が先頭に立ってやっていかなきゃいけない」と力を込めた大瀬良。５年ぶりに２桁勝利をマークし、８年ぶりの頂点を導く。