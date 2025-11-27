11月26日、浦和競馬場で行われた交流G2・浦和記念（ダ2000m）は、2番人気のホウオウルーレットが鮮やかな最内強襲を決めて快勝。岩田康誠騎手の見事な手綱さばきで重賞2勝目に導いた。

浦和記念、勝利ジョッキーコメント

1着 ホウオウルーレット

岩田康誠騎手

「まずまずのスタートでいつもは後ろからですが、地方競馬の小さい馬場なので一頭でも前に行けるように頑張りました。その通りに馬が応えてくれました。終始手応えよく運べましたし、具合の良さで馬が動いてくれました。久々の浦和競馬で勝たせてもらって感謝したいです。地方は合うんじゃないかなと思っていましたし、小回りのコーナーリングがどうかなと思いましたが、馬が応えてくれました。すごく相性のいい馬で、次も好走してくれると思います。地方競馬の馬場が合ったのは本当に良かったです。久しぶりの浦和競馬楽しみました。ありがとうございました」

レース結果、詳細は下記のとおり。

11月26日、浦和競馬場で行われた11R・浦和記念（Jpn2・3歳上・ダ2000m）は、岩田康誠騎乗の2番人気、ホウオウルーレット（牡6・美浦・栗田徹）が快勝した。1.1/2馬身差の2着に1番人気のロードクロンヌ（牡4・栗東・四位洋文）、3着に7番人気のデルマソトガケ（牡5・栗東・須貝尚介）が入った。勝ちタイムは2:06.8（良）。

【浦和記念】栗田師「ジョッキーが上手く対応してくれた」ホウオウルーレットが重賞2勝目

浦和記念・ホウオウルーレットと岩田康誠騎手

あっという間に先頭へ

岩田康誠騎手の巧みすぎる手綱さばきが光った。2番人気のホウオウルーレットは、序盤こそ中団外目でじっくり構えていたが、2周目向こう正面から進出を開始。3コーナー付近ではするりと最内へ潜り込み、勝負どころで絶好のポジションを確保した。そして迎えた直線。内ラチ沿いをスルスルと伸び、一気に抜け出す鮮やかな“神業イン突き”。完璧な手綱さばきで、ホウオウルーレットを重賞2勝目へと導いた。1番人気ロードクロンヌは2着まで。

ホウオウルーレット 26戦7勝

（牡6・美浦・栗田徹）

父：ロージズインメイ

母：オメガフレグランス

母父：ゴールドアリュール

馬主：小笹芳央

生産者：岡田スタツド

【全着順】

1着 ホウオウルーレット 岩田康誠

2着 ロードクロンヌ 横山和生

3着 デルマソトガケ 団野大成

4着 クラウンプライド 坂井瑠星

5着 ナイトオブファイア 吉原寛人

6着 ヘラルドバローズ 笹川翼

7着 テンカハル 町田直希

8着 グランデマーレ 西啓太

9着 ディオスバリエンテ 見越彬央

10着 マルカンラニ 松崎正泰

11着 ウインリブルマン 藤本現暉

12着 スレイマン 御神本訓史