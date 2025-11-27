プロ野球・巨人は26日、戸郷翔征投手、大勢投手ら8人と契約更改交渉に臨みました。

山崎伊織投手、大勢投手は同じ金額。倍増の1億8000万円でサインすると、今年、現役ドラフトで加入した中継ぎの田中瑛斗投手は750万円から約6.2倍となる4650万円で更改しました。

岡本和真選手がメジャー挑戦で抜けるであろう穴を埋めたいリチャード選手は2600万円でした。そのリチャード選手にメラメラとライバル心を燃やすのは増田陸選手。こちらも同じ金額、2600万円と倍増でサインしました。

この日唯一のダウン更改となったのはエースとして君臨してきた戸郷翔征投手。プロ7年目にして初の減俸、6000万円ダウンでサインしています。

▽11月26日の巨人契約更改まとめ（金額はすべて推定）戸郷翔征 2億4000万円（6000万円ダウン）山崎伊織 1億8000万円（9000万円アップ）大勢 1億8000万円（9000万円アップ）岸田行倫 7000万円（2700万円アップ）田中瑛斗 4650万円（3900万円アップ）若林楽人 3250万円（1450万円アップ）増田陸 2600万円（1300万円アップ）リチャード 2600万円（1600万円アップ）