¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î¥â¥¤¥Í¥í¤¬½é¤ÎMVP¡¡ÀèÈ¯Å¾¸þ2Ç¯ÌÜ¡Ö¤¹¤´¤¯¸÷±É¡×¡¡NPB¥¢¥ï¡¼¥º
¡¡º£µ¨¤Î¥×¥íÌîµå¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¼Ô¤é¤òÉ½¾´¤¹¤ëNPB¥¢¥ï¡¼¥º¤¬26Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¡¢ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¡ÊMVP¡Ë¤Ë¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤«¤éºå¿À¤Îº´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥íÅê¼ê¤¬¤È¤â¤Ë½éÁª½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡2017Ç¯ÅÓÃæ¤ËÍèÆü¤·¡¢°éÀ®Áª¼ê¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥â¥¤¥Í¥í¤¬¡¢ÀèÈ¯Å¾¸þ2Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¡Ö¤¹¤´¤¯¸÷±É¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤¬Á÷¤ì¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤Ó¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡MVP¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î12¾¡¡Ê3ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¡¢ËÉ¸æÎ¨1¡¦46¤Ç2Ç¯Ï¢Â³¤ÎºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¡£½é¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¡Öº£¤Þ¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¹¤´¤¯¸÷±É¡£°ú¤Â³¤´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¤ÎÁª½Ð¤Ïºòµ¨¤Î¶áÆ£·ò²ð¤ËÂ³¤¤¤Æ2Ç¯Ï¢Â³¡£µåÃÄ¤Î³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Î¼õ¾Þ¤Ï¡¢Á°¿È¤ÎÆî³¤»þÂå¤Î1964Ç¯¤Ë¼õ¾Þ¤·¤¿¥¹¥¿¥ó¥«¡¢2017Ç¯¤Î¥µ¥Õ¥¡¥Æ¤ËÂ³¤¯3¿ÍÌÜ¤Ç¡¢µåÃÄ¤Î¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¡É¤Î·ÏÉè¤ËÌ¾Á°¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡9Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¹ñÆâ¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¡¢Íèµ¨¤«¤é¤ÏÆüËÜ¿ÍÁª¼ê°·¤¤¤È¤Ê¤ë¡£Ê¡²¬°ÜÅ¾¸å½é¤Î¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤ËÄ©¤à¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¸þ¤±¤Æ¡Öº£Ç¯¤ÎÀ®ÀÓ¤òÁ´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¾å²ó¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¥Õ¥ë²óÅ¾¤Ç¤Î³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¡¡¡ÊÀÐÅÄÂÙÎ´¡Ë
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹Àª8Áª¼ê¼õ¾Þ¥é¥Ã¥·¥å
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÂçÎÌ8Áª¼ê¤Î¼õ¾Þ¥é¥Ã¥·¥å¤ËÊ¨¤¤¤¿¡£15Ç¯ÌÜ¤Ç¤¤¤º¤ì¤â¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤È¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤Ëµ±¤¤¤¿ËÒ¸¶Âç¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤±¤¬¤Ê¤¯1Ç¯´ÖÀï¤¨¤¿¤³¤È¤¬°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡6Ç¯ÌÜ¤ÎÌøÄ®¤âºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨¤È¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤ò½é¼õ¾Þ¡£¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¤Î½é¤á¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¤ËÍè¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£1Ç¯´Ö´èÄ¥¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ë½Ö´Ö¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡º£µ¨ÅÓÃæ¤«¤éÍÞ¤¨¤òÌ³¤á¡¢7Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤ë¥»¡¼¥Ö²¦¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¿ù»³¤Ï¡Ö¼õ¾ÞÁª¼ê¤Ï°ìÎ®¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄÁª¼ê¤Ë´¶¼Õ¡¡ÀµÎÏ¾Þ¼õ¾Þ
¡¡¡ÖÀµÎÏ¾¾ÂÀÏº¾Þ¡×¤ò½é¼õ¾Þ¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤¬Áª¼ê¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£³«ËëÄ¾¸å¤Î½ÐÃÙ¤ì¤«¤é¡ÖV»ú²óÉü¡×¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤È5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤òÃ£À®¡£¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÇÈßÑ¡Ê¤Ï¤é¤ó¡ËËü¾æ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤·¤¿¡£4·î¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¼Ú¶â6¤ÎºÇ²¼°Ì¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â·è¤·¤ÆÄü¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀï¤¤È´¤¤¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¿´¤«¤é·É°Õ¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥¹¥Ô¡¼¥Á¤·¤¿¡£