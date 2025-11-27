浪曲風時代劇絵本「ねぎぼうずのあさたろう」の作者飯野和好さんと、浪曲師の玉川太福さん、三味線を担当する曲師の玉川みね子さんを招いた講演会が、大分県日田市大山町の大山文化センターで30日午前11時半から開かれる。絵本と浪曲から、子どもたちが言葉で表現する力を養うのがテーマ。

浪曲に子どものころから親しんでいた飯野さんの絵本「ねぎぼうず〜」は、あさたろうが畑を飛び出し、股旅姿で各地の悪を必殺技「ねぎじる」で成敗するストーリー。全国各地で講演する飯野さんが、自作を浪曲の語り口で読み聞かせる。

講演会は、絵本と浪曲を通じて、言葉と音、表現がどう生まれるかを体験的に学べる構成になっているという。絵本の読み聞かせ活動をする市内の市民グループ「エホント」（石松リエ代表）と市教育委員会との協働で実施。昨年は市内の4小学校で、落語と浪曲による同様の講演を開いた。

石松さんは「日本の話芸に触れる貴重なチャンス」と来場を呼びかける。未成年は無料、大人には活動応援への寄付を募る。問い合わせはエホント事務局・石松さん＝080（3900）1402。（菊地俊哉）