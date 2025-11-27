第30回近圏親善剣道大会（日田市剣道連盟主催、西日本新聞社など後援）が23日、大分県日田市のSWS西日本アリーナ日田であった。大分、福岡、佐賀、熊本、鹿児島の5県と韓国から51チーム、約210人が団体戦に臨んだ。

大会は、いろいろな年齢層の剣士が各地から集って腕を競う場として始まった。開会式で大会会長の佐藤功さんは「試合だけでなく、久しぶり再会する人との交流も楽しんで」とあいさつ。雲上会（日田市）の梶原晴佳さんが「大会関係者や支えてくれる家族への感謝を忘れず、正々堂々最後まで戦い抜く」と選手宣誓した。

大会は30歳未満・大学一般の部▽30歳以上45歳未満▽45歳以上60歳未満▽60歳以上▽女子−の5部門に分かれて対戦。参加選手は気迫のこもった竹刀さばきで熱戦を繰り広げた。（菊地俊哉）

成績は次の通り。

【30歳未満】（1）江藤酸素（杵築市）（2）九産大OB（福岡市）（3）大分刑務所A（大分市）、若人剣友会（由布市）【30〜44歳】（1）星稽会（北九州市）（2）うきは市剣道連盟（福岡県うきは市）（3）土曜会（北九州市）、山家剣友会（福岡県筑紫野市）【45〜59歳】（1）輝蒼会（日田市）（2）武心館（佐賀市）（3）イケダ（熊本県菊池市）、原西少年剣道教室（福岡市）【60歳以上】（1）不老会（福岡県みやま市）（2）武蔵剣心会A（熊本県菊池郡）（3）博多南剣道愛好会（福岡市）、日田市剣道連盟B（日田市）【女子】（1）雲上会（日田市）（2）徳誠会B（福岡県田川郡）（3）金子道場（福岡県筑紫野市）、江藤酸素（杵築市）