住み慣れた港町の家並みが跡形もなく焼け落ちていた。変わり果てた集落を目の当たりにしても、多くの住民は古里での生活再建を誓う。官民で支援を尽くしたい。

大分市佐賀関の大規模火災は強風下、住宅密集地が抱える火災のリスクをまざまざと見せつけた。約170棟が焼け、1人が亡くなった。

同じような木造住宅の密集地は全国に数多くあり、強風や乾燥などの悪条件が重なればどこでも起こり得る。ハード・ソフト両面の備えを強化しなければならない。

発生から1週間以上がたった今も100人以上が避難所に身を寄せている。大分市は約130の被災世帯分の公営住宅などを市内に確保した。地域の絆を維持するために仮設住宅の設置を求める声もある。検討すべきではないか。

避難者には高齢者が多い。災害関連死や感染症を防ぐ十分なケアが不可欠だ。

焼損範囲は約4万8900平方メートルに上り、2016年に新潟県糸魚川市で発生した大規模火災を超えた。地震による火災を除いた市街地火災としては、1976年の山形県酒田市に次ぐ大火となった。

原因は調査中だ。噴き上がる火炎や熱気流に乗って火の粉が舞い上がり、風によって離れた場所に運ばれる「飛び火」が大量発生した可能性がある。

国は強風による自然災害と認定し、被災者生活再建支援法を適用した。住宅が全焼するなどした世帯に最大300万円の支援金を支給する。

火災への適用は全国で4例目となる。糸魚川など過去の事例と同じく、発災時に強風注意報が発表されており、約1・4キロ離れた無人島の蔦島にまで飛び火した。適用の判断は当然だが、生活再建への道のりは長い。さらなる支えが欠かせない。

佐賀関の大火には過去の市街地火災と共通点がある。木造の住宅が密集している上に、車1台がやっと通れるような狭い道が多く、消防車が近づけなかった。初期消火が困難を極め、火の勢いを抑え切れなかったという。

道路の拡幅や燃えにくい家屋への建て替えなど抜本対策のための財政措置を拡充する必要がある。小型消防車や可搬ポンプの配備も進めたい。

「関アジ」「関サバ」で知られる漁業の集落でも過疎化が進み、空き家の多さが延焼拡大を招いた一因となった。焼けた家屋の約4割が空き家とみられる。

空き家が増えると火災の発見が遅れ、壊れた家屋は燃えやすく被害を拡大させる。家主に処分を促す取り組みの強化や助成拡大も急務だ。

声をかけ合って逃げ遅れを防いだり、介護施設の送迎車で高齢者らを避難させたり、地域住民による共助が人的被害の拡大を防いだ。誰がどこに住んでいるかを知っている「顔の見える関係」こそが土台だ。この教訓を改めて共有したい。