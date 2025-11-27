阿蘇地方で最大震度5強を記録した25日夕の地震を受けて、熊本県は26日、新たな被害として県道45号（阿蘇公園菊池線）で路面に亀裂を確認したと発表した。全面通行止めとしたが、同日中に復旧した。阿蘇市の一部世帯では断水があった。

落石によって通行止めになっている産山村の県道40号は復旧作業中で、解除の時期は未定。

阿蘇市によると、古城地区の水道管にずれが生じ、約50世帯で断水。一部は26日中に復旧、残りは27日に復旧する見通し。この他、濁り水が11世帯、漏水が6世帯あった。市は備蓄用のペットボトルを配布するなどして対応している。

熊本地方気象台によると、余震とみられる震度1〜4の地震を26日午後3時までに31回観測した。震度4（25日午後9時59分発生・速報値）が1回、震度3が2回、震度2が12回、震度1が16回。

JR豊肥線、南阿蘇鉄道は26日、通常運行した。

地震は25日午後6時1分に発生した。マグニチュードは5・8。産山村で震度5強、阿蘇市で震度5弱、菊池市など5市町村で震度4を観測した。阿蘇市で女性1人が軽傷を負った。（藤崎真二）