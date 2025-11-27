¡Î·§ËÜ¸©¡Ï¥¢¥Ë¥á¥¥ã¥é¤ÇÅÐ¹»¡¡ÅòÁ°¾®¡¢30Æü¤ÎÌ¡²è¥Õ¥§¥¹¥¿Á°¤Ë¡¡»ùÆ¸¤é¾Ð´é¤Î¥³¥¹¥×¥ì¥Ç¡¼
¡¡¡Ö¤æ¤Î¤Þ¤¨Ì¡²è¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¡Ê30Æü¡Ë¤òÃÏ°èÁ´ÂÎ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È¡¢·§ËÜ¸©ÅòÁ°Ä®¤ÎÅòÁ°¾®¤Ç¡¢¥³¥¹¥×¥ìÅÐ¹»¥Ç¡¼¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£»ùÆ¸¤é¤Ï¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤ä¡Ö¥¹¥é¥à¥À¥ó¥¯¡×¤Ê¤É¤Î¥¢¥Ë¥á¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ¡¢¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤Ç¸µµ¤¤ËÅÐ¹»¤·¤¿¡£
¡¡Ä®¤ÏÃÏ¸µ½Ð¿È¤ÎÀ¯¼£É÷»ÉÌ¡²è²È¡¦Æá¿ÜÎÉÊå¡Ê1913¡Á89¡Ë¤Î¸¶²è¤òÈþ½Ñ´Û¤ÇÅ¸¼¨¤¹¤ë¤Ê¤É¡ÖÌ¡²è¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡×¤ò¿ä¿Ê¡£¡ÖÌ¡²è¥Õ¥§¥¹¥¿¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤ÇÅÐ¹»¤·¤¿¤¤¡×¤È¤Î»ùÆ¸¤ÎÀ¼¤ò¼õ¤±¡¢¹õÌÚ¹¬Çî¹»Ä¹¤¬¼«Í³»²²Ã¤Î¥³¥¹¥×¥ìÅÐ¹»¥Ç¡¼¤òÄó°Æ¡¢21Æü¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡Á´¹»»ùÆ¸136¿Í¤Î¤¦¤ÁÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤ÇÅÐ¹»¡£¹»ÌçÁ°¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¡×¤òÁõ¤Ã¤¿¹õÌÚ¹»Ä¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¶µ¿¦°÷½½¿ô¿Í¤â¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤Ç½Ð·Þ¤¨¤¿¡£»ùÆ¸¤«¤é¤Ï¡ÖÀèÀ¸¡¢Ã¯¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¡¢²¾ÌÌ¤È¥Þ¥ó¥È»Ñ¤ÇÅÐ¹»¤·¤¿6Ç¯¤ÎÄÇÍÕ°ìæÆ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÀäÂÐ»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Ì¡²è¥Õ¥§¥¹¥¿¤Ï30Æü¸áÁ°9»þÈ¾¡Á¸á¸å3»þ¡¢ÅòÁ°¤Þ¤ó¤¬Èþ½Ñ´Û°ìÂÓÆÃÀß²ñ¾ì¡Ê¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤ÏÅòÁ°±Ø¥ì¡¼¥ë¥¦¥¤¥ó¥°¡Ë¤Ç³«ºÅ¡£¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼SPIRITS¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë°²ËÌÄ®ºß½»¤ÎÌ¡²è²ÈÂ¼»Þ¸°ì¤µ¤ó¡Ê58¡Ë¤é¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¡¢¥¢¥Ë¥á¥½¥ó¥°¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£¡Ê¸ÅÀî¹ä¸÷¡Ë