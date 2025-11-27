「ホテル日航ハウステンボス」（長崎県佐世保市ハウステンボス町）の総支配人に、ホテルオークラ福岡の副総支配人を務めた亀山健二さん（57）が9月1日付で就任した。本紙の取材に「お客さまにそれぞれの思い出をつくっていただきたい」と抱負を語った。

大分県佐伯市で生まれ、20歳でこの業界に入った亀山さん。1998年にホテルオークラ福岡に入社し、大分、福岡の各ホテルで経歴を重ねた。長崎での勤務は初めて。

ホテル日航ハウステンボスについては「自然環境に恵まれたカジュアルな雰囲気のリゾートホテルであり、修学旅行の利用も多い」と特色を挙げる。海外、特に韓国からの旅行者にはハウステンボスと大村湾周辺のゴルフ場を組み合わせて楽しむ宿泊客も少なくないという。

来年4月26日に開業30年を迎える。大阪・関西万博の熱気が少し静まり、九州、長崎に「再び目が向き始めた」と実感する今、「このホテルの特色を実感していただけるよう、努めたい」。（重川英介）

◇

ホテル日航ハウステンボスは、パティシエ特製のクリスマスケーキの予約を12月15日まで受け付け中。日本料理店「あじ彩」は来年1月末まで、地元の旬の食材による忘新年会メニューを提供している。佐世保市内の10〜20人なら事前予約すれば送迎も可能。いずれも問い合わせはラヴァンドル＝0956（58）0239。