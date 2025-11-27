民間企業や地方自治体から委託されたコールセンター業務、経費精算などの事務代行を担うことで、顧客企業の業務効率化やコスト削減を支える「パーソルビジネスプロセスデザイン」（東京）。全国35カ所の事業拠点の一つ「佐世保アウトソーシングセンター」（長崎県佐世保市常盤町）では約500人が業務に従事する。

2017年3月のスタート時点は12人。それから8年で40倍の規模に拡大した要因の一つが「コロナ禍」だった。

顧客は圧倒的に関東など首都圏に多い。給付金の申請、ワクチン接種の申し込み…。新型ウイルスの出現で生じた緊急の業務をこなす余力がない大都市の組織を、日本の西端に位置する佐世保でカバーした。

力を発揮するのは若い世代に加え、60歳以上と位置付けられるシニア層。同社CS（カスタマーサクセス）ソリューション2部の部長、佐世保センター責任者の大塚英範さん（46）は「あの年代の落ち着き、傾聴力、安心感は、若い人にはなかなか出しづらいものがある」と話す。地方の年配者の人生経験は、オンラインでも物を言う。

とはいえ人口減も進む中、コールセンターで対応するオペレーターの技術や経験に過度に委ねることがないようにする努力も欠かせない。「人工知能（AI）」を活用して、相談者が発する言葉から質問の真意を推察し、適切な「解」を導く仕組みを導入、改良を重ねている。

地域との共生を見据えた取り組みの一つが拠点にとらわれない「センターレス」という考え方。個人情報の取り扱いなどセキュリティーをさらに強化した上で、在宅での対応を可能にする。職場までの移動時間や負担を削減できれば、長崎に多い離島の個人宅でも働ける。地方からの人口流出の防止にもつながる。

宮崎出身の大塚さんが佐世保に着任して4年目。市内でも従業員が最大規模となったセンターが地域に果たす貢献と、責任は大きい。（重川英介）

◇

佐世保アウトソーシングセンターは中心部の国道35号沿い、ラクロスビルの3、5、6階に入居する。会議室には弓張岳など地元の地名を付けており、従業員の子どもたちが職場を見学する参観日も設定。同社は「長崎・佐世保の地震災害リスクの低さ、倫理観が強く国際的な感性を持ち合わせた県民性」を評価している。