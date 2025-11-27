飯塚市中心商店街の歳末大売り出し「永昌会」が29日〜12月2日に開催される。高校吹奏楽部の演奏や子ども向け催しで幅広い年代が楽しめるよう企画した。主催する市商店街連合会の合同販促委員長、新藤峰大さん（49）は「例年以上のにぎわいを期待している」と意気込む。

明治時代から続き142回目。本町▽東町▽昭和通り▽しんいいづか▽吉原町の各商店街と「あいタウン」の参加店舗では、商品を割引価格で販売したり粗品を贈呈したりする。市内のイオン穂波ショッピングセンター、ゆめタウン飯塚が昨年同様、共催に加わり、新たに永昌会ののぼり旗を掲げて連携をアピールする。

初日は午前10時に飯塚高吹奏楽部の演奏で開幕し、東町商店街の三差路で披露。30日午前10時からは嘉穂高吹奏楽部が音色を響かせ、パレードも行う。29、30日は子ども向けのワークショップやキッチンカーなどの出店もある。

恒例の「永昌会くじ」では現金5万円や商品券など総額150万円相当の賞品が当たる。イオン、ゆめタウンを含む参加店舗で1000円購入ごとに、くじ1枚を進呈。12月19日に商店街や各商業施設で当選発表を行う。市商店街連合会＝0948（29）2110。（中原岳）