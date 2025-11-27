福岡県福智町伊方の元高校教師白石文紀さん（74）が、幼い頃に見た筑豊の風景を中心に描いた絵画展を28日から添田町の「カフェ クロマティック」で開く。友人の炭住（炭鉱住宅）での暮らしもモチーフにし「懐かしいなと思ってもらえたらうれしい」と来場を呼びかける。

作品の一つ「懐かしい 針の無い時計の想い出」は、田川東高（現東鷹高）で同級生だった岡田裕子さん（73）＝田川市伊加利＝と同窓会で会い、盛り上がった思い出話に着想を得た。

三井田川鉱業所松原炭住で2歳から小学4年ごろまで過ごした岡田さん。風呂はなく、ドーナツ状だったという浴槽がある銭湯に通っていた。お湯が流れる鉄の管をうっかり触り、やけどした記憶が今も鮮明に残る。

理髪店や屋台、共同で使う水道…。日常は活気に満ちていた。岡田さんは「銭湯は友達と同じ時間に行く約束をして遊んだ思い出の場所。炭住自体が一つの町のようで、人生で一番楽しかった時期」と振り返る。

会場には、ゴム跳び中に子守をしているため、つまらなそうな表情の女の子や、宿直中の中学校の担任に呼ばれ、学校で肝試しをすることになった自身の思い出に基づく作品など、郷愁を誘う計11点が並ぶ。

白石さんが教えているものづくり教室「てんだぁはうす」（福智町）の生徒がボタンを布に縫い付けて作ったブローチや、紙で作ったツリーも展示販売する。

30日まで。午前11時〜午後5時（最終日は同4時まで）。白石さん＝080（4694）5457。（中山雄介）