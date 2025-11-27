¡ÎÄ¹ºê¸©¡ÏÊá·ß¤Ç±É¤¨¤¿Ê¿¸ÍÅÁ¤¨¤ë¡¡À¸·îÄ®¡ÖÅç¤Î´Û¡×30¼þÇ¯¤ÎºÅ¤·
¡¡¹¾¸Í»þÂå¤ËÊá·ß¤Ç±É¤¨¤¿Ä¹ºê¸©Ê¿¸Í»ÔÀ¸·îÄ®¤ÎÎò»Ë¤òÅÁ¤¨¤ë¡ÖÀ¸·îÄ®ÇîÊª´Û¡¦Åç¤Î´Û¡×¤Î³«´Û30¼þÇ¯¤È¡¢Êá·ß¤òÃ´¤Ã¤¿±×ÉÚÁÈ¤ÎÁÏ¶È300¼þÇ¯¤òµÇ°¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¸½ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±»ÔÀ¸·îÄ®°íÉô±º¤ËÅ¡Âð¤¬»Ä¤ë±×ÉÚ²È¤Ï¡¢¹¾¸ÍÃæ´ü¤«¤éÌÀ¼£½é´ü¤Þ¤Ç¤ÎÌó150Ç¯´ÖÁà¶È¤·¤¿¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î·ßÁÈ¤Ç¡¢ºÇÀ¹´ü¤Ë¤ÏÌó3Àé¿Í¤Î½¾¶È°÷¤¬¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Å¡Âð¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤Ê¼ç²°¤ä½ñ±¡Â¤¤ê¤ÎÊ¿²°¤Ê¤É¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢ÉßÃÏ¤Ë¤ÏÊá³Í¤·¤¿¥¯¥¸¥é¤ò°ÖÎî¤¹¤ë·ÃÈþ¿Ü¿À¼Ò¤¬¤¢¤ë¡£23Æü¤Ë¤ÏÅ¡ÂðÆâÉô¤¬ÆÃÊÌ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡29Æü¸á¸å1»þÈ¾¤«¤é¤Ï¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡Ö±×ÉÚÁÈÊá·ß¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¡×¤¬À¸·îÄ®³«È¯Áí¹ç¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡£À¸·îÄ®ÇîÊª´Û¡¦Åç¤Î´Û¤ÎÃæ±àÀ®À¸´ÛÄ¹¤äÃæÉôÂç¡Ê°¦ÃÎ¸©¡Ë¤ÎËöÅÄÃÒ¼ù¶µ¼ø¤é4¿Í¤¬¸¦µæÀ®²Ì¤òÊó¹ð¤·¡¢¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦¡£Æþ¾ìÌµÎÁ¡£
¡¡Æ±´Û¤Ç¤Ï´ë²èÅ¸¡Ö¹¾¸Í»þÂå¤Ë±É¤¨¤¿ÆüËÜ°ì¤Î±×ÉÚÁÈÊá·ß¡×¤¬ÍèÇ¯1·î12Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´ë²èÅ¸¤Î¤ß¤Î´Ñ¾Þ¤ÏÌµÎÁ¡£Æ±´Û¡á0950¡Ê53¡Ë3000¡£¡ÊÊ¡ÅÄ¾Ï¡Ë