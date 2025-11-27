¡ÎÊ¡²¬¸©¡Ï¥Ï¥¼ÊÂÌÚ½»Ì±¤Î¸Ø¤ê¡¡¡ÖÃÞ¸åÀî°ä»º¡×ÅÐÏ¿µÇ°¡¢Ì¥ÎÏÅÁ¤¨¤ëÆÃÊÌÅ¸¡¡ÈÍºâÀ¯»Ù¤¨¤¿Îò»Ë¤â¾Ò²ð¡¡11·î29¡¢30Æü¡ÖÌøºäÁ¾º¬¤ÎÈ§ÊÂÌÚ¡×±è¤¤²ñ¾ì
¡¡ÃÞ¸åÀîÎ®°è¤Ë»Ä¤ë¥Ï¥¼¤ÎÎò»Ë¤äÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÆÃÊÌÅ¸¡ÖÃÞ¸åÀî°ä»º¡ØÈ§¡Ê¤Ï¤¼¡Ë¤ÎÆ»¡ÙÆÃÊÌÅ¸¡×¤¬29¡¢30Æü¡¢Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô»³ËÜÄ®¤Î¡ÖÌøºäÁ¾º¬¤ÎÈ§ÊÂÌÚ¡×±è¤¤¤ÎÆÃÀß²ñ¾ì¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡£¡ÖÈ§¤ÎÆ»¡×¤¬º£Ç¯5·î¡¢ÃÞ¸åÀî¤Ë°é¤Þ¤ì¤¿Ê¸²½ºâ¤òÎò»ËÅª¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç·ë¤Ó¤Ä¤±ÊÝÂ¸³èÍÑ¤ò¿Þ¤ë»Ô¤Î¡ÖÃÞ¸åÀî°ä»º¡×¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤Î¤òµÇ°¤·¡¢ÃÏ¸µ½»Ì±¤é¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡ÖÃÞ¸åÀîÈ§¤Î¤¢¤«¤ê¤òÅô¡Ê¤È¤â¡Ë¤¹²ñ¡×¤¬½é¤á¤Æ´ë²è¤·¤¿¡£
¡¡¹¾¸Í»þÂå¡¢µ×Î±ÊÆÈÍ¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥¼¤Î¼Â¤«¤éºÎ¤ì¤ëÈ§¤í¤¦¤¬ÏÂ¤í¤¦¤½¤¯¤Ê¤É¤Î¸¶ÎÁ¤È¤Ê¤ê¡¢ÈÍºâÀ¯¤ò»Ù¤¨¤¿¡£ÃÞ¸åÀî°ä»º¡ÖÈ§¤ÎÆ»¡×¤Ï¡¢¥Ï¥¼ÊÂÌÚ¤äÀ½¤í¤¦¶È¼Ô¤ÎµìÂð¤Ê¤É16¤ÎÎò»Ë°ä»º¤Ç¹½À®¡£¹½À®°ä»º¤Î°ì¤Ä¤Ç¸©Å·Á³µÇ°Êª¤ÎÌøºäÁ¾º¬¤ÎÈ§ÊÂÌÚ¤Ë¤Ï¡¢200ËÜ°Ê¾å¤Î¥Ï¥¼¤¬¸½Â¸¤·¡¢¹ÈÍÕ¤¬¿Í¡¹¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¡£
¡¡ÆÃÊÌÅ¸¤Ç¤Ï¡¢»þÂå¤´¤È¤Î¥Ï¥¼¤Î³èÍÑË¡¤äµ×Î±ÊÆ¤Ë¥Ï¥¼ÊÂÌÚ¤¬»Ä¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¤Ò¤â¤È¤¯Å¸¼¨¤¬ÊÂ¤Ö¡£È§¤í¤¦¤Î¥ï¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Ï¥¼¤Î²Ö¤Î¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤Ê¤É´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤â¤¢¤ë¡£¡ÖÅô¤¹²ñ¡×¤ÎÌðÌîâÃÍ³Èþ²ñÄ¹¡Ê60¡Ë¤Ï¡Ö¥Ï¥¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÁÇºà¤È¤·¤Æ¤Î²ÄÇ½À¤òºÆÈ¯¸«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡30Æü¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÊÌÅ¸²ñ¾ì¤ÈÆ»¤Î±Ø¤¯¤ë¤á¡ÊÆ±»ÔÁ±Æ³»ûÄ®ÌÚÄÍ¡Ë¤ò·ë¤ÖÌµÎÁ¤Î¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¥Ð¥¹¤ò±¿¹Ô¤¹¤ë¡£µ×Î±ÊÆÃÞ¿å¹â¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ç¥Ð¥¹¥¬¥¤¥É¤òÌ³¤á¡¢¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¥Ï¥¼¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡³ÆÆü¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å4»þ¡£ÌðÌî¤µ¤ó¡á090¡Ê6779¡Ë4352¡£¡Ê¿ùÌîÇ¡³¤¡Ë