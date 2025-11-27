次世代のリーダー育成を目的とした若者の国際会議「ワン・ヤング・ワールド（OYW）」に長崎代表として参加したNPO法人理事の中村涼香さん（25）＝長崎市出身＝が、県庁で大石賢吾知事に面会した。高校生1万人署名活動の元メンバーで、核兵器廃絶を訴える活動を続けており、「世界のさまざまな立場の人たちが平和のために動いていることを知れた、刺激的な日々だった」と語った。

中村さんは被爆3世で活水高時代に、高校生平和大使の活動をアピールするためノルウェー・オスロを訪問した。上智大在学中の昨年は東京・渋谷のスクランブル交差点でスマートフォンをかざすと、画面越しに3Dのきのこ雲が浮かび上がるコンテンツを企画。現在は東京を拠点にアートなどを通して核の脅威を発信している。

OYWは毎年、世界各地で開催され「若者のダボス会議」とも呼ばれる。今年は11月3〜6日にドイツ・ミュンヘンで開かれ、190カ国の2千人以上が参加。「循環型経済」や「平和と安全」など、五つのテーマで議論された。

中村さんは14日に知事を訪ね、会議の中で日本原水爆被害者団体協議会の田中重光代表委員（85）やホロコーストの生存者らがスピーチしたことを紹介。「起業家や投資家が集まる場所で、被爆者の言葉や経験が共有されたことは印象的だった」と振り返った。

10月には日本人として初めて、国連のSDGs（持続可能な開発目標）達成に向けた世界のヤングリーダーズ17人の1人に選ばれた。「核なき世界」実現のため、国連との連携にも意欲を語った中村さんに、大石知事は「国や指導者を動かすため、世界中の人々が核兵器の脅威の当事者であることを伝えてほしい」と応じた。（一ノ宮史成）