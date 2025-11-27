¥Ð¥ë¡¼¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡¡ÃÎ»ö¤Ë¼õ¾Þ¤òÊó¹ð¡¡¥¯¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¢¥ï¡¼¥É
¡¡º£·î3Æü¤Þ¤Çº´²ì»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡Öº´²ì¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ð¥ë¡¼¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¤ÎÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ´´Éô¤¬12Æü¡¢¸©Ä£¤òË¬¤ì¡¢³°¹ñ¿Í¤«¤é¤ß¤¿ÆüËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯·¡¤¹¤ë¡Ö¥¯¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¢¥ï¡¼¥É¡¡2025¡×¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÉôÌç¤Ç¤Î¼õ¾Þ¤ò»³¸ý¾ÍµÁÃÎ»ö¤ËÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¥Ð¥ë¡¼¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¤Ë¤Ï20¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤«¤é124µ¡¤ÎÇ®µ¤µå¤¬»²²Ã¡£ÁÈ¿¥°Ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯¤Ï¥¢¥¸¥¢·÷¤òÃæ¿´¤Ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î´ÑµÒ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÁÈ¿¥°Ñ¤Î¿åÄ®Çî»ËÍý»öÄ¹¤Ï¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Ð¥ë¡¼¥Ë¥¹¥È¡Êµ¤µå¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡Ë¤¬º´²ì¤Ç°ìÅÙ¤ÏÈô¤Ó¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢»³¸ýÃÎ»ö¤Ï¡ÖÂç²ñ¤Ë¤ÏÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿½Å¸ü¤ÊÎò»Ë¤¬¤¢¤ë¡£¡Ê¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ê¤É¡Ë¼«È¯¤ÇÂç²ñ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬À®¸ù¤ÎÈë·í¡Ê¤Ò¤±¤Ä¡Ë¤À¤í¤¦¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£
¡¡Æ±¥¢¥ï¡¼¥É¤Ï½ñÎà¿³ºº¤Î¤Û¤«¡¢À¤³¦³ÆÃÏ°è½Ð¿È¤Î³°¹ñ¿Í100¿Í¤Ë¤è¤ë¿³ºº¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¹ñºÝÅª¤Ê»ëÅÀ¤ÇÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤Î´Ñ¸÷»ñ¸»¤äÀ½ÉÊ¡¢Ê¸²½¤Ê¤É¤ò¡ÖCOOL¡¡JAPAN¡×¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤¹¤ë¡£¼õ¾Þ¤¹¤ì¤ÐÇ§Äê¥Þ¡¼¥¯¤òÌµ½þ¡¢Ìµ´ü¸Â¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¡¢¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£º£²ó¤Ï418·ï¤ÎÃæ¤«¤é46·ï¤Î¼õ¾ÞÂÐ¾Ý¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¡Ê¾¾ËÜ¼ÓºÚ»Ò¡Ë