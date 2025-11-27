佐賀市内の平野部の浸水被害軽減策を審議する佐賀市排水対策基本計画検討委員会（委員長・大串浩一郎佐賀大教授）は、年々拡大する気候変動による水害リスクに備えるため、同計画の改訂案をまとめた。流域全体の関係者の力で水害を軽減する「流域治水」の考え方を推進し、公共施設や民家で雨水をためる計画などを新たに盛り込んだ。

市河川砂防課によると従来の計画は2014年に策定。1時間当たり64ミリの降雨を想定し、河川改修やポンプ場整備によって浸水面積を約30年で半分に減らすなどとしていた。改訂案には、重要な施設が集まるJR佐賀駅周辺区域（約400ヘクタール）では公共施設などを活用し、雨水約1万4千立方メートルをためる目標を追加した。都市機能への影響を最小限に抑えることが狙い。

具体的には、公園や学校の運動場に壁をつくり敷地内で雨水を貯留▽道路側溝や水路の水草を除去して雨水の流れを改善▽民間会社や民家が貯留タンクを設置して雨水を貯留−など。市民一人一人が水害に向き合う考え方を落とし込んだという。

14日に大串委員長が市役所を訪れ、坂井英隆市長に報告した。大串氏は「市民が春と秋に行っている河川清掃は非常に大事。地域によっては高齢化で難しい実情もある。官民協働で助け合う必要がある」と意見を述べた。坂井市長は「自分ごととして災害と向き合うことを市民に周知し、情報発信を強化したい」と応じた。

市は市議会12月定例会の研究会で計画を報告し、来年1月にパブリックコメントを実施する。（竹中謙輔）