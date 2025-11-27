佐賀県唐津市の国特別名勝・虹の松原を駆け抜ける「第66回唐津10マイルロードレース」（唐津市、佐賀陸上競技協会主催、西日本新聞社など後援）が来年2月8日、同市和多田大土井の市陸上競技場を発着点に開かれる。トップクラスの実業団選手らと一緒に走る実力派ランナーと、高校生ランナーを募集している。申し込みは来年1月7日まで。

大会は、種目ごとに参加資格を設定。一般10マイル（約16キロ）＝参加資格10キロ40分以内▽女子10キロ＝同10キロ45分以内▽高校10キロ＝同10キロ35分以内▽高校女子5キロ＝同5キロ21分以内か3キロ12分以内−となっている。

今大会から門戸を広げるため、5キロの2種目を新設。高校5キロ＝同5キロ18分以内か3キロ11分以内▽一般5キロ＝同5キロ25分以内−という参加資格とし、市スポーツ振興課は「より多くの人に参加してほしい」と呼びかけている。

出場料は一般10マイル3千円。女子10キロ2500円（高校生2千円）、高校10キロと高校女子5キロ、高校5キロ、一般5キロはいずれも2千円。インターネットのサイト「ランネット」などから申し込む。問い合わせは大会実行委員会（市スポーツ振興課）＝0955（72）9237。（向井大豪）